Breves: Deportivas

PODIO ARGENTINO En la división Cuatriciclos del Rally Dakar 2022, el mendocino Francisco Moreno ganó ayer la 12ª y última etapa al cubrir los 164 kilómetros cronometrados entre las ciudades de Bisha y Jeddah, en Arabia Saudita, en 2 horas, 14 minutos y 13 segundos. De esa manera, el piloto de Tupungato, que debutaba en el Dakar, se quedó con el subcampeonato en la especialidad al concluir 2º en la General, solo por detrás de Alexandre Giroud (a 2h21m11s de diferencia). El francés, favorecido por el abandono del cordobés Pablo Copetti en la 10ª etapa, se convirtió sin dificultades en el nuevo campeón y sucede al bonaerense Manuel Andújar, ganador de la edición 2021.





SUNDERLAND Y AL-ATTIYAH La 44ª edición del Rally Dakar llegó este viernes a su fin y en sus dos principales categorías coronó campeones que ya conocían la gloria: el británico Sam Sunderland (GasGas KTM) en Motos y el qatarí Nasser Al Attiyah (Toyota Gazoo Racing) en Autos. Sunderland, de 32 años, ganador en 2017 sobre los caminos de Argentina, Bolivia y Paraguay, heredó el trono del salteño Kevin Benavides (sufrió la rotura del motor en la 10ª etapa) y postergó al chileno Pablo Quintanilla al segundo lugar. En Autos, Al-Attiyah conquistó su cuarto Dakar: ya había sido campeón en 2011, 2015 y 2019 en Sudamérica. El qatarí superó al francés Sebastien Loeb (Prodrive; a 27m46s) y al saudí Yazeed Al-Rajhi (Toyota; a 1h01m13s). Por su parte, el mendocino Orlando Terranova (Prodrive) terminó en el cuarto lugar de la General, a 1h27m23s y consiguió su mejor ubicación histórica en el Dakar luego de los quintos puestos alcanzados en 2013 y 2014. AO: OCHO ARGENTINOS Mientras el "caso Djokovic" tuvo un viernes agitado (al serbio, Nº 1 del mundo, le cancelaron nuevamente la visa de permanencia), el platense Tomás Etcheverry, que venció al italiano Flavio Cobolli, y el santiagueño Marco Trungelliti, que le ganó al bosnio Damir Dzumhur, superaron la clasificación y, así, habrá ocho argentinos en el cuadro principal del Australian Open, el primer Grand Slam del año del circuito mundial. Los enfrentamientos de primera ronda para los tenistas de nuestro país serán: Diego Schwartzman vs el serbio Filip Krajinovic; Federico Coria vs el francés Gael Monfils; Facundo Bagnis vs el chileno Christian Garín; Federico Delbonis vs el español Pedro Martínez; Sebastián Báez vs el español Albert Ramos; Juan Manuel Cerúndolo vs el checo Tomás Machác; Etcheverry vs el español Pablo Carreño Busta; y Trungelliti vs el estadounidense Frances Tiafoe. CAMPAZZO: DOBLE-DOBLE El cordobés Facundo Campazzo registró su segundo "doble-doble" de la temporada de la NBA en la victoria de Denver Nuggets, 140-108 sobre los disminuidos Portland Trail Blazers. En 27 minutos de juego, el base argentino sumó 18 puntos y 12 asistencias y fue una de las figuras de la franquicia de Colorado, que acumula 21 triunfos y 19 derrotas en la actual campaña. PELEA YAMIL PERALTA El bonaerense Yamil Alberto Peralta expondrá este sábado los títulos argentino y latino de la categoría Crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el cordobés Mariano Angel Gudiño, en uno de los combates estelares de la velada que se desarrollará en el Palacio de Los Deportes de Mar del Plata (televisa TyC Sports). Peralta, de 30 años, olímpico en Londres 2012 y en Río de Janeiro 2016, está 15º en el ranking absoluto CMB de la categoría y también es campeón sudamericano. Su récord es de 12 victorias (6 KO) sin empates ni derrotas y afrontará su segunda defensa del cetro latino CMB y la primera del título nacional.

