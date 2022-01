» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 15/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Atletismo:

El equipo del Club Ciudad ya puso en marcha su pretemporada







Después de un 2021 cargado de medallas y logros, los atletas Tricolores comenzaron a preparar un nuevo año de competencias. A pesar de las turbulencias que generó (y sigue generando) la pandemia de coronavirus, el equipo de Atletismo del Club Ciudad de Campana tuvo un 2021 muy movido, pero que le dejó un balance altamente positivo. Y con ese envión, los atletas Tricolores ya comenzaron la pretemporada de cara a un nuevo año de competencias: desde el 3 de enero, los atletas mayores de 16 años ya entrenan con vistas a lo que vendrá, buscando mejorar marcas y actuaciones. Esta pretemporada cuenta con la coordinación del entrenador Diego Marquine y la asistencia de los profesores Juan Martín Marquine, Yamila Benítez y Juan Fernando Parodi. Durante 2021, la actividad que se desarrolla en el CCC alcanzó los 140 atletas de todas las edades: desde la Escuelita (Sub 8 es la menor de las categorías) hasta el grupo de atletas Máster. Así, el Club Ciudad tuvo representación en las competencias más importantes del país: dijo presente en Resistencia, Misiones, Córdoba, Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata y Concepción del Uruguay, entre otras ciudades. Además, también participó de torneos y eventos realizados en diferentes localidades de la región como General Rodríguez, San Andrés de Giles, San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero y Zárate. En cuanto a resultados, en los Campeonatos Provinciales Sub 16, Sub 18, Sub 20, Sub 23 y Mayores, los Tricolores cosecharon un total de 58 medallas: 18 de oro, 19 de plata y 21 de bronce. Con esos logros, además, el CCC tuvo 25 representantes en Campeonatos Nacionales (que incluye también a los Máster), donde obtuvo 17 preseas en total: 8 de oro, 6 de plata y 3 de bronce. Y dos de las perlas que dejó el balance del año 2021 del atletismo del Club Ciudad fueron las convocatorias a la Selección Argentina de Julieta Rodríguez (Sub 18) y Aaron Retamar (Sub 20) y la brillante actuación que redondearon los atletas del CCC que clasificaron a las Finales de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata, donde conquistas 15 medallas (7 de oro, 2 de plata y 6 de bronce).

LOS ATLETAS TRICOLORES ENTRENAN DIARIAMENTE EN LA PISTA DEL Club



