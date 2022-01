» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 15/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Liga Campanense:

También hoy inicia el de Cuarta División. Mientras el de Quinta División coronará esta tarde a su campeón. Culminado el "Torneo 90 Años" de Primera División, la actividad de la Liga Campanense de Fútbol no se detiene. Así, este sábado estarán comenzando los cuadrangulares finales del Torneo Femenino y de Cuarta División, mientras en Quinta División se conocerá esta tarde al campeón de la categoría. La etapa final del Torneo Femenino "Keila Moreira" comienza con una semana de retraso, dado que el pasado sábado se debió suspender la programación por casos de coronavirus en dos de los equipos protagonistas. Por ello estará arrancando hoy, en cancha de Las Campanas: a partir de las 9.00 se enfrentarán Mega Juniors "B" y La Josefa, mientras que desde las 10.30 se medirán Otamendi FC y San Cayetano. De esta manera se pondrá en marcha este cuadrangular que definirá al campeón que sucede a Juventud Unida, ganador de los últimos certámenes femeninos de la Liga que no participó en esta ocasión. También hoy estará comenzando el cuadrangular final del campeonato de Cuarta División. Será también en cancha de Las Campanas: desde las 12.00 horas jugarán La Josefa y Mega Juniors, mientras desde las 13.30 lo harán Desamparados y San Luciano. Finalmente, el cierre de la programación de la jornada en Las Campanas definirá al campeón de Quinta División. A las 15.00 horas se enfrentan Barrio Lubo y San Felipe, equipos que están obligados a ganar para tener chances de consagrarse. En cambio, en caso de empate entre ambos, Villanueva se coronará sin jugar. El líder del cuadrangular final se presentará desde las 16.30 frente a Leones Azules y, en caso de haber un ganador en el duelo previo, igualmente le alcanzará un empate para dar la vuelta olímpica.

