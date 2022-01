» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 15/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Avanza el campeonato de Tercera División







Se disputó la séptima fecha y mañana se juega la octava. San Luciano y San Felipe son los respectivos líderes de cada zona. El campeonato de Tercera División es el más populoso de la Liga Campanense de Fútbol: cuenta con 26 equipos divididos en dos zonas de 13. Por eso es el certamen que va más retrasado en cuanto a su desarrollo y todavía no está en etapa de definición. El pasado fin de semana se disputó la 7ª de las trece fechas de la primera fase. La jornada mantuvo a San Luciano como líder de la Zona A y a San Felipe como puntero de la Zona B. ZONA A Los resultados y goleadores de esta séptima fecha fueron: -San Luciano 1-0 Leones Azules. Gol: Carlos Paredes (SL). -La Josefa "A" 2-0 Del Pino. Goles: Daniel Amarilla -2- (LJ). -El Junior 3-2 Defensores de La Esperanza "A". Goles: Marcos Netto (2) y Rodrigo Rodríguez (EJ); Thomas Patyn y Lucas Alteno (DEF). -Villanueva "A" PG-PP San Jacinto. -Deportivo San Felipe "A" 2-0 Atlético Las Praderas. Goles: Facundo Sánchez y Diego Andrade (SF). -Las Campanas 2-1 Barrio Lubo. Goles: Brian Mendieta y Matías Núñez (LC); Pedro Zalazar (BL). -Libre: Otamendi FC. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) San Luciano, 16 puntos; 2) La Josefa "A" y Las Campanas, 14 puntos; 4) Otamendi y San Felipe "A", 12 puntos; 6) El Junior, 11 puntos; 7) Villanueva "A", 9 puntos; 8) Barrio Lubo y Del Pino, 6 puntos; 10) San Jacinto, 4 puntos; 11) Defensores de La Esperanza "A", 3 puntos; 12) Las Praderas y Leones Azules, 2 puntos. La octava fecha se jugará mañana en cancha de Las Campanas y tendrá los siguientes enfrentamientos: Leones Azules vs San Felipe "A" (8.40), San Jacinto vs Defensores de La Esperanza "A" (10.10), El Junior vs La Josefa "A" (11.50), Barrio Lubo vs Otamendi (13.30), Las Praderas vs Villanueva "A" (15.10) y Las Campanas vs San Luciano (16.50). ZONA B Los resultados y goleadores de la séptima fecha fueron: -San Felipe "B" 1-1 Desamaparados. Goles: Marcos Zeller (SF); Jonathan Díaz (DES). -Mega Juniors 1-1 Villanueva "B". Goles: Nahuel Mendieta (MJ); Cristian Vilches (VIL). -La Josefa "B" 5-0 Lechuga. Goles: Alexis Ramos (2), Agustín Gómez, Samuel Gómez y Pablo Tornatori (LJ). -Defensores de La Esperanza "B" 3-0 Las Palmas. Goles: Ángel Moyano, Jonathan Leguizamón y Matías Capovilla (DEF). -San Cayetano 1-1 Norte FC. Goles: Gustavo Tellez (SC); Agustín Ojeda (NOR). -Santa Lucía 4-1 Barrio Urquiza. Goles: Franco Salvo (2), Javier González y Nazareno Fuentes (SL); Braian Ibarra (BU). -Libre: Albizola FC. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) San Felipe "B", 17 puntos; 2) Norte FC, 14 puntos; 3) Albizola, La Josefa "B", Mega Juniors, San Cayetano, Desamparados y Santa Lucía, 11 puntos; 9) Defensores de La Esperanza "B", 7 puntos; 10) Villanueva "B" y Barrio Urquiza, 6 puntos; 12) Lechuga y Las Palmas, sin puntos. La octava y próxima fecha se jugará en cancha de San Cayetano y tendrá los siguientes enfrentamientos: Santa Lucía vs San Felipe "B" (8.40), Las Palmas vs La Josefa "B" (10.10), Lechuga vs Villanueva "B" (11.50), Barrio Urquiza vs Norte FC (13.30), Desamparados vs Defensores de La Esperanza "B" (15.10) y San Cayetano vs Albizola (16.50). GOLEADORES Los máximos artilleros del certamen de Tercera División son: 1) Enzo Romero (Mega Juniors), 9 goles; 2) Gustavo Rivero (San Felipe) y Héctor Vallejos (San Felipe), 7 goles; 4) Diego Guerobe (Barrio Urquiza), Carlos Paredes (San Luciano), Cristian Scandroglio (Norte) y Jeremías Veguet (Mega Juniors), 5 goles.

SAN FELIPE “B" LIDERA LA ZONA B DEL CAMPEONATO DE TERCERA DIVISIÓN.





MEGA JUNIORS Y VILLANUEVA "B" IGUALARON 1-1 POR LA ZONA B (FOTO: GENTILEZA "FOTOGRAFÍAS JMV").



P U B L I C I D A D