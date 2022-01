Se disputaron dos tiempos con formaciones distintas en cada etapa. En la primera, el Portuario se impuso 1-0 con gol de Maximiliano Lara. En la segunda, el Ciclón dio vuelta ese marcador. "Quedé muy conforme", señaló el DT Alejandro Albamonte. Camino a su regreso oficial a la Primera C y en el marco de su preparación para disputar su primera temporada en una categoría profesional, Puerto Nuevo concretó ayer un encuentro amistoso con la Reserva de San Lorenzo. El ensayo, que se desarrolló en la Ciudad Deportiva del Bajo Flores, se dividió en dos bloques de 30 minutos cada uno: en el primero, con su formación titular, el Portuario se impuso 1-0 con gol de Maximiliano Lara (cabezazo en una pelota parada); y en el segundo, con alineaciones completamente distintas, el Ciclón venció 2-0 con tantos de Gastón Maidana y Juan Goyeneche. Este amistoso fue, además, el primer ensayo futbolístico del Auriazul bajo la conducción técnica de Alejandro Albamonte, quien, tal como le había adelantado a LAD, utilizó un esquema 4-2-3-1, más allá de no contar con un centrodelantero natural (fue "improvisado" Selem Lojda en esa posición y luego ingresó el juvenil Jeremías Villarreal). Y de los once titulares que presentó Puerto Nuevo, ocho fueron parte del plantel que logró el histórico ascenso. Mientras que los tres refuerzos que tuvieron su lugar en la formación inicial fueron el marcador central Maximiliano Lara, el lateral izquierdo Gonzalo Pulido y el mediocampista Julio Serrano (jugó como enlace y lanzó el centro que terminó en gol de Lara). En el segundo tiempo del ensayo, las novedades en el Portuario fueron las presencias de Agustín Monteleone (el campanense regresó al club tras su paso por Centro Español) y del delantero Leandro Fleita (26 años; ex Lamadrid, Argentino de Merlo, Sportivo Italiano, L.N. Alem y Victoriano Arenas), quien sería confirmado como nuevo refuerzo en las próximas horas. En cambio, estuvo ausente el mediocampista Emanuel Pentimalli, quien ya fue anunciado como una de las incorporaciones del Auriazul para el próximo campeonato de la Primera C. Consultado por LAD sobre el balance del amistoso, el DT Alejandro Albamonte señaló: "La primera parte fue pareja. Nosotros salimos a jugar de igual a igual, que es lo que vamos a hacer siempre, porque nuestra idea será salir a buscar todos los partidos. El equipo se paró bien, los muchachos corrieron mucho y quedé muy conforme". A su vez, el entrenador destacó el avance de la pretemporada del Portuario y también "la excelente predisposición" de la dirigencia del club: "Están constantemente cerca nuestro, listos para solucionar cualquier problema que pueda surgir y abordando esta tarea del armado del plantel de forma óptima". Tras el descanso de este domingo, el plantel retomará los entrenamientos mañana lunes para seguir avanzando con la preparación física y afrontar también su segundo partido amistoso, pautado para el viernes 21 frente a Ferro Carril Oeste en Caballito.

LOS TITULARES JUGARON LA PRIMERA PARTE DEL AMISTOSO (FOTO: PRENSA CAPN)





LA FORMACIÓN TITULAR DE PUERTO NUEVO EN EL AMISTOSO ANTE LA RESERVA DEL CICLÓN (FOTO: PRENSA CAPN)





LA SEGUNDA ALINEACIÓN QUE PRESENTÓ AYER EL PORTUARIO (FOTO: PRENSA CAPN). PRIMER TIEMPO SAN LORENZO (0): Leonel Barrionuevo; Ezequiel Herrera, Matías Sosa, Thiago Dowd, Elías Báez; Francisco Perruzi, Agustín Giay, Alan Silva; Jerónimo Porto, Iván Leguizamón y Simón Pérez. DT: Leandro Romagnoli. PUERTO NUEVO (1): Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Maximiliano Lara, Mario Godoy, Gonzalo Pulido; Kevin Redondo, Enzo Ritacco; Rodrigo Martínez, Julio Serrano, Enzo Moreno; y Selem Lojda (Jeremías Villarreal). DT: Alejandro Albamonte. GOL: Maximiliano Lara (PN). CANCHA: Ciudad Deportiva de San Lorenzo. SEGUNDO TIEMPO SAN LORENZO (2): Gallardo; Agustín Peralta, Máximo Massino, Simón Ávalos, Castillo; Ezequiel Godoy, Tomás Porra, Gastón Maidana; Juan Goyeneche, Matías Medina y Dante Silva. DT: Leandro Romagnoli. PUERTO NUEVO (0): Tabaré Benítez; Sandro Areco, Mario Godoy, Luis Rodríguez, Agustín Monteleone; Brian Picca, Kevin Redondo (Enzo Ritacco), Alexander Meza, Kevin Casco; Jeremías Villarreal y Rodrigo Fleitas. DT: Alejandro Albamonte. GOLES: Gastón Maidana y Juan Goyeneche. CANCHA: Ciudad Deportiva de San Lorenzo.