Brindan consejos para la manipulación de alimentos ante las altas temperaturas

Desde el área de Bromatología del Municipio informaron una serie de cuidados básicos para consumir comida segura durante el verano. Los consejos buscan evitar intoxicaciones y enfermedades alimentarias. La Secretaría de Salud del Municipio –a través del área de Bromatología- enumeró pautas fáciles y precisas para evitar intoxicaciones y enfermedades alimentarias con una correcta manipulación de alimentos en esta época de calor. "Durante el verano, los días se prestan para actividades al aire libre y con estas el traslado de alimentos en viandas que permanecen varias horas fuera de la heladera. Ante este hábito hay que tomar recaudos. En ese caso, hay tratar de mantenerlos en conservadora con hielo", comentaron. Luego, agregaron: "Con esta medida, lo que se evita es que la comida entre en una temperatura en la cual las bacterias pueden llegar a desarrollarse". Además, enfatizaron que en verano se acostumbra a consumir más frutas y verduras crudas, que si no son bien desinfectadas, pueden causar enfermedades. También resaltaron que hay que manipular bien las carnes y los huevos, y cuidar los cambios de temperaturas de los alimentos frescos. "El calor y los alimentos son un combo especial para la proliferación de bacterias. Es por eso hay que tener cuidado con el tiempo en que la comida permanece fuera de la heladera", mencionaron. En relación, a las recomendaciones para el lavado de frutas y verduras comentaron que para una correcta desinfección de frutas y verduras lo ideal es sumergirlo en agua con unas gotitas de lavandina. En tanto que, en lo que refiere al uso correcto de la heladera y el freezer, la comida no puede estar más de dos horas fuera de la heladera, pero por otro lado, también hay que evitar refrigerar el alimento que aún está caliente. Además, solo se puede volver a freezar un alimento si se cambia el estado, es decir, de crudo a cocido. Finalmente, sobre el descongelamiento, sugirieron que no descongelen sus alimentos en la mesada o en la bacha. La práctica ideal es prever lo que se va a cocinar y descongelar dentro de la heladera el día antes. Tampoco es aconsejable descongelar bajo el chorro de agua o sumergiendo en agua caliente. Por último, explicaron que cuando un alimento está ya cocido y se va a recalentar, siempre es muy importante volver a calentar a temperaturas altas, como si se estuviera volviendo a cocinar.

Los alimentos que no son bien desinfectadas pueden causar enfermedades.