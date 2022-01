Instan a reforzar las medidas de prevención contra el Dengue

La subsecretaria de Salud del Municipio indicó que la mejor manera de prevenir la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes Aegypti -que no tiene vacuna- es eliminando todos los recipientes en los que se acumule agua. Si bien en los últimos 3 meses no se registraron casos en la ciudad, es una enfermedad que está en aumento. El Municipio instó a los vecinos a reforzar las medidas de prevención contra el Dengue, eliminando los criaderos del mosquito vector, el Aedes Aegypti, tanto en el interior de las viviendas como en sus alrededores. Al respecto, la subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi, indicó que tal recomendación se debe a que el Dengue es una enfermedad que no tiene vacuna ni tiene tratamiento específico por lo que la única manera de prevenirla es controlando la proliferación del mosquito. "Es fundamental que eliminemos todos los tarritos u otros objetos donde se puede acumular agua ya que es ahí donde se reproduce el mosquito", remarcó Penovi, que también aconsejó utilizar repelentes para los mosquitos. Finalmente, la subsecretaria aseguró que si bien en los últimos 3 meses no se registraron casos de Dengue en la ciudad, es una enfermedad que está en aumento. Los síntomas más comunes son fiebre muy alta y dolor detrás de los ojos.

El Dengue es transmitido por el mosquito Aedes Aegypti.





El Municipio insta a reforzar las medidas de prevención.