Destacó el trabajo realizado por el profesor Gustavo Cordero y sus alumnos, que fue posible también gracias a la articulación del sector público, con el aporte del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación de $50 millones, y el sector privado. El referente del Frente de Todos Campana y licenciado en Relaciones Internacionales Alejo Sarna, celebró el lanzamiento del picosatélite "San Martín al Espacio" en lo que denominó como "un hecho histórico para la ciencia argentina y también mundial. Esto demuestra la importancia del desarrollo tecnológico nacional en términos de soberanía, pero también en término de desarrollo productivo, dado que el proyecto permitirá la conectividad en las zonas más remotas del país, buscando proporcionar información de "Internet de las Cosas" (OIT), donde no la hay, teniendo en cuenta que el 70% de nuestro país no tiene cobertura". En relación al desarrollo del proyecto que surgió en las aulas de la escuela técnica marplatense, junto a alumnos de la misma, Alejo Sarna destacó la articulación público-privada que tuvo por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo una inversión de $50 millones y que por ejemplo, todos los picosatélites elaborados por Innova Space, empresa valuada actualmente en USD 40 millones), fueron fabricados íntegramente en los talleres de Neutrón. "Esta hazaña no solo pone en valor lo fundamental de la escuela pública y de la articulación pública-privada, sino que también demuestra que en Argentina es posible crecer, desarrollarse y cumplir los sueños porque hoy tenemos un estado presente que se encarga de estar junto a quienes quieren apostar al país, al desarrollo tecnológico y productivo".



