Se cumplieron 146 años de la llegada del ferrocarril a Campana

Este jueves, se cumplió un nuevo aniversario del viaje inaugural que unió Buenos Aires con Campana. Este jueves, se cumplió el 146º aniversario de la llegada del ferrocarril a Campana. En aquella histórica jornada, autoridades ferroviarias y empresarios fueron los pasajeros del viaje inaugural que comenzó en la Estación Central y culminó en la Vieja Estación de nuestra ciudad. "El ferrocarril es parte inseparable de la historia de desarrollo y crecimiento del país. Es sinónimo de progreso y generador de innumerables posibilidades de evolución para miles y miles de argentinos" manifestó la Arquitecta Mercedes Abbondanza. Y añadió: "Campana no fue ajena a esa realidad, nuestra ciudad creció a partir del ferrocarril, de ahí la importancia de la fecha que se conmemora". Fue a instancias de Guillermo Matti, empresario naviero suizo que se encargó de la gestión y del contrato de capitales ingleses, que comenzó en el año 1874 el trazado de la línea férrea que uniría Buenos Aires con Campana. Se estima que en simultáneo con el trazado pudo haber iniciado la construcción de la Vieja Estación. Finalmente, el 12 de enero del año 1876, bajo una copiosa lluvia se encontraron a la altura de Villa Ballester las cuadrillas que llevaron adelante las obras: "Al día siguiente, se haría realidad el sueño de dotar a la región del ferrocarril que uniría Buenos Aires con Campana". Aun así, el 23 de abril de ese año, se inauguró oficialmente el tramo para pasajeros. Sin embargo, cuando se inició el trazado de las obras ferroviarias hasta Rosario se percataron de que la gran curva que había que desarrollar, para llegar hasta la antigua estación desde Buenos Aires, impedía la construcción de la doble vía. A su vez, este proyecto generaba algunos trastornos en el uso del suelo, por parte del ferrocarril, que imposibilitaba cualquier planificación urbana. "No sólo el trazado de la doble vía fue la causa de la construcción de la Nueva Estación, Campana crecía considerablemente, a partir de la radicación de industrias y demográficamente, ello condujo a la necesidad de contar con una dependencia más amplia, acorde a las necesidades de los nuevos tiempos" precisó Abbondanza. Si bien el proyecto se presentó en el año 1909, fue postergado con idas y vueltas, hasta que en el año 1923 se establecieron con el Municipio las gestiones definitivas. De esta manera, el 12 de agosto del año 1925 se llevó a cabo la inauguración oficial de la Nueva Estación, que constituyó uno de los edificios más importantes, desde su impronta arquitectónica, entre Retiro y Rosario. "La Vieja Estación fue luego reemplazada en su uso por la Nueva Estación que, con su fachada neorrenacentista, impacta a quien por primera vez visita la ciudad" afirmó Abbondanza. En lo que respecta a la inauguración de la misma, en las páginas de la "Revista del Ferrocarril Central Argentino" (Edición Nº177 - septiembre 1925) se encuentra un testimonio del relevante acontecimiento: "La inauguración de la nueva estación al servicio del movimiento de trenes de pasajeros y la clausura de la vieja dependencia se hizo sin dificultades. El último tren que pasó por la antigua dependencia lo hizo a las 9.38 y el primero que entró en la nueva a las 10.50". Coincidentemente con la misma época en la que el Príncipe de Gales visitó el país y recorrió la línea Buenos Aires-Zárate, pasando por nuestra ciudad. "Con motivo de la inauguración, la estación fue visitada por las personas más notables de la localidad, las que hacían elogiosos comentarios de los trabajos efectuados. Es notable observar en las fotos de la época izadas las dos banderas, argentina e inglesa, y un hecho anecdótico observar la vestimenta de la época" dijo Abbondanza. En consecuencia, parte de la Vieja Estación fue utilizada durante algún tiempo por un gremio ferroviario como lugar de encuentro, de camaradería, incluso funcionó una biblioteca ferroviaria: "Luego estuvo intrusada durante muchos años hasta que la gestión decidida del Intendente de ese momento logró se liberara". Para concluir, la Arquitecta manifestó: "Particularmente me interesa rescatar la figura de Guillermo Matti, generador del puntapié inicial de una historia de progreso en relación con la instalación del ferrocarril; puede discutirse su interés personal". Asimismo, añadió: "Pero también considero relevante la figura de los hermanos Luis y Eduardo Costa que se interesaron por el proyecto, cedieron tierras para la implantación de la estación ferroviaria, contrataron a su amigo, el reconocido Agrimensor Charles de Chapeaurouge, para encargarle el trazado del pueblo y de ahí en más una historia de crecimiento, desarrollo que ya todos conocemos".

