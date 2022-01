Más de "Locales - Política y Economía" en Edición del domingo, 16/ene/2022. Más de "Locales - Política y Economía" en Edición del domingo, 16/ene/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Política y Economía: Alejo Sarna celebró el lanzamiento del ”picosatélite San Martín” al Espacio Opinión:

Arturo Remedi Hay varias Emergencias y Alertas declaradas por cuestiones sanitarias y ambientales. La sumatoria de calamidades no es natural. El sistema productivo en el centro del debate. Por este rumbo no es sustentable la continuidad de la especie humana en el planeta. La periodista de Pagina 12 Karina Micheletto se planteaba en el diario editado en Buenos Aires si "podría la humanidad, tal como la conocemos hoy, llegar a desaparecer montada en su propio embrutecimiento". La pregunta de Micheletto y de la película "No miren arriba", la ácida comedia de Adam McKay (y de Netflix)," es bien pertinente en tiempos en que una pandemia que esparce por el globo millones de muertes y un cambio climático que ya muestra sus terribles consecuencias deberían replantearlo todo. Y sin embargo todo sigue (y al parecer seguirá) funcionando tal como lo conocemos. Veamos. -La explosión de contagios por la variante Omicron del Covid 19 forzó al Ministerio de Salud a emitir una declaración de Alerta Epidemiológica, dirigida específicamente al colectivo de salud, el pasado 30 de diciembre. -Por otro lado, hace pocos días, desde el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), la máxima autoridad en materia ambiental en Argentina, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible declararon "el estado de emergencia ígnea en todo el territorio nacional" por el plazo de un año debido al "riesgo extremo de incendios en bosques y pastizales" que se desarrollan en siete provincias. -Cerca de mitad de año, el Gobierno Nacional también declaró la emergencia hídrica ante la histórica bajante en el Río Paraná. Fue dictada por 180 días en la región de la cuenca del río Paraná que afecta a las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires. -Por último, la intensa ola de calor de los últimos días de diciembre y los recientes de enero, que sobrepasaron los promedios históricos habituales (o no tanto) de temperatura hicieron que el Servicio Meteorológico Nacional emitieran alertas máximas en amplias zonas del país. LA VARIANTE OMICRON "Ante la situación epidemiológica actual dominada por un veloz aumento del número de casos a nivel nacional, un aumento abrupto en la incidencia en varias jurisdicciones, circulación de variantes de mayor transmisibilidad y un avanzado proceso de vacunación en la población, el Ministerio de Salud de la Nación emite la presente alerta con el propósito de fortalecer las medidas de prevención y adecuar las medidas ante casos y contactos. Preservar la capacidad del sistema de salud, reducir el riesgo en la población de padecer formas graves de COVID-19, al menor costo social, subjetivo y económico para la población". "Luego de 20 semanas de baja en el número de casos a nivel nacional en la semana 40 se produjo una interrupción de esa tendencia y un ascenso progresivo del número de casos que se acelera en las últimas dos semanas en las que se registró un aumento del 74% entre a semana 49 y 50 y de 142 % entre la 50 y 51" expresa la comunicación del Ministerio a cargo de la Dra. Vizzotti, con fecha 30 de diciembre pasado. La situación epidemiológica por tanto es compatible con la circulación comunitaria de la variante Omicron. Sin embargo, la presente variante Omicron y esta nueva ola de Covid presenta una gran diferencia: es la masiva aplicación de vacunas, que en Argentina llegó al 85,3% de la población con al menos una dosis, el 73% con dos y el 10,7% con el refuerzo de una tercera, números que colocan al país entre los mejor inmunizados del mundo. Por otro lado, según una publicación de la CEPAL (2) "el COVID-19 es una enfermedad zoonótica (de transmisión de animales a humanos) pero que se ha propagado de humanos a humanos con mucha facilidad por el alto hacinamiento y conectividad de nuestra estructura social. Una parte del problema de las enfermedades zoonóticas, al que hasta ahora no se ha prestado mucha atención, radica en que se siguen desplazando las fronteras naturales, así como fragmentando, destruyendo y degradando los ecosistemas que tienen la capacidad de "controlar" la propagación de enfermedades. En todos los estudios que exploran las causas de la propagación de enfermedades zoonóticas, el cambio de uso de suelo es la mayor. Los primeros cinco factores son: cambios de uso de suelo (fragmentación y degradación de ecosistemas), cambios en la industria alimentaria, susceptibilidad humana y conectividad internacional (viajes). Una alta diversidad de especies, característica de los ecosistemas sanos, regula la abundancia de aquellas que actúan como reservorios primarios de virus, lo que reduce la transmisión de patógenos. La evidencia apunta a que la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos es necesaria para proteger la salud humana directa e indirectamente". RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES EN TODO EL PAÍS Al día 29 de diciembre pasado, en el territorio nacional se registraban focos de incendios activos en las provincias de Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Fe, San Luis, Misiones y Formosa, a la vez que la escasez de precipitaciones y las altas temperaturas continuaban generando un clima propenso para estos, situación que hemos evidenciado en Campana durante esta primera quincena de enero. Según palabras del secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, a su vez viceministro de Ambiente, la cartera a cargo de Juan Cabandie, "muy probablemente, como resultado del cambio climático, puedan presentarse temporadas de fuego a lo largo de todo el año" y agregó que "estamos frente a un escenario que puede tender a repetirse de manera recurrente en el tiempo, es decir, un periodo de sequías prolongadas, de corrimiento de las temporadas secas en cada una de las estaciones, de temporadas sin lluvias". El cambio climático no es un fenómeno natural, sino que es producto directo de la actividad humana. Consiste centralmente en el calentamiento del planeta debido a la emisión a la atmosfera de gases de efecto invernadero. Estos son, entre otros, los producidos por el uso masivo de combustibles fósiles como el carbón y los derivados del petróleo: nafta, gas oíl, fuel oíl etc. EMERGENCIA HÍDRICA POR LA BAJANTE DEL RIO PARANÁ La extrema bajante del Río Paraná es un enorme problema ambiental consecuencia de la expansión del modelo agroindustrial, en los países pertenecientes a la cuenca del río, principalmente Brasil y Argentina, sumado a los efectos del cambio climático. "Esta bajante extraordinaria es récord en la cantidad de tiempo, debido a que las aguas permanecen bajas hace 735 días y el pronóstico indica que continuará hasta diciembre" aseguró el investigador del Conicet, Juan José Neiff. La declaración de la "Emergencia Hídrica", fue anunciada por el gobierno nacional a mitad del año pasado e instruye a diferentes áreas del Gobierno a adoptar medidas para "mitigar las consecuencias de la grave situación que genera la bajante". Sobre las consecuencias de esta situación, Rafael Colombo, miembro de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, aseguro que "estamos yendo hacia un proceso de sabanización de nuestros ecosistemas, es decir, se vuelven sabanas, que son ecosistemas secos, áridos, típicos de zonas tropicales y subtropicales". Otra vez el sistema productivo es determinante para explicar el fenómeno. ALERTA POR ALTAS TEMPERATURAS En los últimos días del 2021, 16 provincias se encontraban bajo alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por las altas temperaturas y ya por enteonces se preveía la continuidad durante enero de marcas térmicas que rondarían los 40 grados, tal como ocurrió esta última semana. Esta categorización del SMN establece que las marcas térmicas "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como bebés y niños pequeños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas". Desde el 17 de diciembre pasado las altas temperaturas afectan al norte argentino, donde durante varios días se superaron los 40 grados y se vivieron las primeras olas de calor de la temporada en algunas ciudades, como en Iguazú (Misiones), donde este fenómeno persistió durante seis días. Una semana después las marcas térmicas agobiantes se extendieron a la región central de la Argentina y desde entonces desde el norte patagónico hasta el norte del país registra temperaturas que superan los 30 grados, con escasas precipitaciones (al fin llovió anoche). El cambio climático y el calentamiento global son parte de la explicación de la situación descripta. El título de la película de Coppola de fines de los 70´s se acerca a la sensación de muchos a comienzos del 2022.



(1) Apocalypse Now (Apocalipsis ahora): película de Francis Ford Coppola (1979). Retrata la decadencia y derrota militar de EE.UU. en Vietnam (2) El rol de los recursos naturales ante la pandemia por el COVID-19 en América Latina y el Caribe CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Naciones Unidas)

