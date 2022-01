Conocer a Cripto abre tu mente

@MarioTrila

Lejos de ser un experto en Bitcoin o un evangelista de las criptomonedas, soy un simple entusiasta de éstas tecnologías que intenta contagiar una visión promisoria hacia el futuro. A pesar de transitar durante más de 25 años el mundo de la tecnología, he mirado por el rabillo del ojo por largos años el tema del Bitcoin y las criptomonedas. Obtuve tempranamente mi primera billetera, incluso guardé en ella algunos "satoshis" que me habían regalado. Pero he perdido el acceso y no hubo forma de recordar dónde y cuando exactamente había creado la misteriosa wallet. Hace algunos meses, no más de tres, comencé a escalar en el conocimiento con respecto a éste fascinante mundo del Bitcoin. No recuerdo la última vez en que mi cerebro se había transformado en una esponja. Tal absorción del conocimiento en forma exponencial me recuerda a mis primeras incursiones con las computadoras en el año 1992, o cuando en 1995 me conecté por primera vez a internet mediante un módem telefónico US Robotics de 14.4 kbps. Se trata de esos momentos eureka, cuando el conocimiento explota y no existe forma de parar. Con las nuevas tecnologías la mente entra en su propio juego, se conecta a entornos muy diferentes a la cruda realidad; son mundos paralelos donde no existen los límites. Cada nuevo conocimiento se conecta al anterior y todos ellos parecen conectarse mágicamente a decenas de otros que percibimos o incluso a los que van surgiendo. A medida que se unen los puntos, necesitamos más palabras para describir los nuevos conceptos. Así es como una y otra vez el término "disruptivo" se presenta para explicar aquello que no encaja en lo conocido, que rompe los límites establecidos y conduce a mundos inexplorados donde la incertidumbre se vuelve deseable y fascinante. Donde las posibilidades se multiplican y se siente el placer de romper los límites establecidos. Innovar en el mundo real es costoso, incluso doloroso cuando el fracaso nos muestra que somos falibles. En nuestra realidad física los tiempos son largos y la incertidumbre jamás resulta deseable o fascinante, todo se traduce en costo y el dinero o la inversión no son fáciles de obtener. Innovar en el mundo virtual, en cambio, tiene otros tiempos; mayores posibilidades y enormes probabilidades de éxito. Aunque la definición de éxito probablemente no tenga correlación con el significado que se atribuye al caso en el mundo físico, los beneficios del mundo virtual pueden derramar y soportar económicamente al mundo de los átomos y los cuerpos. Aún así, la paradoja del mundo virtual es engañosa, no es un mundo fácil de ingresar y transitar, sabemos que exige mucho conocimiento, mismo que se adquiere especialmente mediante la dedicación autodidacta. Incluso transformarse en usuario experto de los juegos virtuales requiere de muchas horas dedicadas al ejercicio de la prueba y error. Una de las figuras que más detonó en mi mente fue la DAO (Organización Autónoma Descentralizada) cuya funcionalidad se basa en contratos inteligentes e incluye el lanzamiento de una criptomoneda exclusiva para su financiación, pudiendo resultar virtualmente en una empresa o institución sin ningún tipo de control externo, o cuya gobernanza pueda ser controlada a través de la votación de inversores mayoritarios. La facilidad con la que una enorme cantidad de proyectos obtienen millonarias inversiones, utilizando para ello el mercado de las criptomonedas bajo las leyes de la oferta y demanda, transforma al sistema en una maquinaria casi perfecta. Un potencial imposible de predecir e imaginar. Sólo para ilustrar: el hecho de adquirir tokens -o cryptomonedas- de una DAO puede asemejarse al acto de comprar acciones de una Compañía en la Bolsa. Las bases de cada proyecto son escritas en "white papers" públicos que pueden ser estudiados y analizados antes de invertir en ellos. Los procedimientos que se llevan a cabo en cada lanzamiento de una criptomoneda representan una fiesta en la que se despliega gran cantidad de información. Parte de los tokens se destinan a la venta para lograr la inversión, otros se distribuyen a muy bajo precio o incluso gratis, y otro tanto es destinado a staking por parte de sus fundadores, para resguardar su valor. Valga decir, contrariamente a lo que pudiera pensarse, los resultados de éstas innovaciones en el mundo virtual no se limitan a éste, sino que abarcan una enorme cantidad de aplicaciones en el mundo real, en su mayoría extremadamente innovadores y disruptivas al statu quo. Como reza, a modo de descargo, cada vez que se tratan temas financieros relacionados con las criptomonedas: éste artículo no es un asesoramiento ni un consejo financiero. Por favor, haga su propia investigación antes de realizar una inversión.