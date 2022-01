Un nuevo ciclo lectivo, otra oportunidad para mejorar

P U B L I C



Las temáticas y habilidades en las que deben estar capacitados los docentes cambian. Pero estar actualizados es fundamental para una educación de calidad. Se aproxima un nuevo ciclo lectivo. Y más allá de los desafíos contextuales que agrega la pandemia, están los mandatos de siempre: para los docentes, la capacitación constante. Pero, ¿qué aspectos o contenidos para el mejor aprendizaje de los estudiantes es necesario reforzar? ¿Hay algunos más prioritarios que otros? Para responder esas preguntas, Rocío González -Lic. y Prof. en Comunicación Social, Magister en Procesos Educativos mediados por Tecnologías y directora del área de Formación Docente en Ticmas- comienza definiendo que "estamos atravesando un momento de transición entre lo que podríamos llamar la educación tradicional y los nuevos paradigmas impulsados por la tecnología y los cambios acelerados que trajo la pandemia". La especialista considera que estas transformaciones "pusieron en evidencia que el aprendizajes hoy transcurre en espacios y tiempos más flexibles (presencial/virtual y sincrónico/asincrónico), que la educación no es transaccional sino relacional (no alcanza con dar o enviar contenido, se requiere del vínculo), que los conocimientos ya no se adquieren en compartimentos estancos, al contrario, son transversales a las diversas disciplinas y se construyen justamente desde su integración". "Estas y otras tendencias van conformando un nuevo escenario educativo y nos dan `pistas` acerca de las demandas actuales", dice García, destacando "ciertas temáticas que son interdisciplinarias y requieren de una mirada conjunta: Educación Computacional, Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, Educación para la Ciudadanía Global, Educación en Situaciones de Crisis, Educación Inclusiva, Educación Financiera, Educación para una Vida Saludable, Educación Emocional, Educación en Perspectiva de Género, Educación Sexual Integral, Educación en Tecnologías Emergentes". "Este listado da cuenta de las principales preocupaciones de la agenda educativa actual, promovidas desde la UNESCO para un sistema de educación inclusivo y de alta calidad. Se trata de áreas claves que todo educador debe conocer porque forman parte de su realidad cotidiana y problemática de las aulas", comenta la especialista. Y añade: "Ya no es posible descansar en la idea de que en la clase de ciencias se enseña sustentabilidad y en la de economía, finanzas. Hoy sabemos que un proyecto educativo que integra conocimientos y convoca a trabajar de manera colectiva es mucho más enriquecedor. Ahora bien, para desenvolverse en los contextos híbridos que señalamos, se requieren de ciertas aptitudes y destrezas que están por encima de cualquier disciplina y nivel. Mucho se ha hablado de las competencias digitales por un lado, y de las habilidades del siglo XXI por otro, pero lo cierto es que cuando miramos el momento actual y proyectamos hacia el futuro de la educación, no quedan dudas que se requiere de ambas y de manera simultánea". De acuerdo a García, "para enseñar con tecnologías y hacer un uso crítico y seguro de las mismas, para desarrollar la creatividad e innovación, estimular el pensamiento crítico, promover la comunicación y colaboración entre los estudiantes, primero deben formarse los docentes" no porque "se cuestionen sus talentos, sino sencillamente porque este mundo globalizado y digital nos obliga día a día a repensarnos en todos los roles y profesiones". "Si queremos pasar del discurso del cambio a la puesta en marcha, la formación docente debe ser en saberes y en práctica, continua y contextualizada. Si bien puede venir de programas ministeriales y políticas educativas, es importante que cada docente se autogestione y reflexione en qué problemáticas puede aportar o desde qué lugar puede constituirse como un referente en ciertos temas. También a nivel escuela, puede resultar una experiencia muy gratificadora que, desde un liderazgo colaborativo, se reconozca cuales son las necesidades particulares y se impulse la capacitación del equipo docente", concluye la especialista en educación.