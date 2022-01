Efemérides del día de la fecha, 16 de Enero

DÍA INTERNACIONAL DE THE BEATLES Esta celebración fue establecida por los fanáticos de la banda británica para conmemorar la inauguración de "The Cavern", club en el que The Beatles debutaron y conocieron a Brian Epstein, en el año 1957. Dicho lugar fue creado por Alan Sytner que se inspiró en el club de jazz francés "Le Caveau de la Huchette" ubicado en París. El mismo año de su inauguración, The Quarrymen, banda integrada por John Lennon, tocó en el lugar y, al año siguiente, el grupo regresó al escenario con un nuevo integrante: Paul McCartney. Por su parte, Ringo Starr se presentó allí en el año 1960 con Storm and The Hurricanes. Finalmente, al año siguiente, The Beatles realizó su primera presentación; en ese entonces, estaba integrada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe y Pete Best. Tras la partida de estos dos últimos músicos, en el año 1962, Starr completó la banda que tocó por última vez en "The Cavern" en el año 1963 haciendo un total de 292 presentaciones. Pero hay fans que están en desacuerdo con que este sea el día de la banda porque algunos consideran que se tiene que festejar el 6 de julio (día en el que Lennon conoció a McCartney) mientras que otros creen que debe ser el 10 de julio (jornada en la que la banda regresó a Inglaterra tras concluir su gira por los Estados Unidos).



JUAN MANUEL FANGIO GANA EL GRAN PREMIO DE ARGENTINA DE FÓRMULA 1 Hace 67 años Juan Manuel Fangio ganaba el Gran Premio de Argentina de Fórmula 1 en el actual Autódromo Óscar y Juan Gálvez. Aquella jornada la temperatura rozaba los 40º grados sentenciando que las 96 vueltas serían una tortura para los pilotos. A bordo del Mercedes W196, Fangio se mostró impasible y concentrado lo que le permitió dominar la delantera con facilidad. No obstante, en la segunda vuelta, Alberto Ascari (Lancia D50) lo superó junto a su compatriota José Froilán González (Ferrari 625) dejándolo tercero. En esa vuelta, Karl Kling (Mercedes W196) y Jean Behra (Maserati 250F) tuvieron un accidente que perjudicó a Ascari en la vuelta 22 cuando el piloto italiano "pisó" una mancha de aceite que lo hizo chocar las vallas del circuito. A pesar del calor extremo, "El Chueco" sólo cedió 1 minuto de su tiempo para parar en boxes: "Entonces sentí que Neubauer me decía que si estaba muy fatigado, le diera el auto a Stirling Moss ¿Cómo iba a dárselo? Tenía la victoria al alcance de la mano. Y un poco soñando y otro mucho sufriendo, completé la distancia y gané aquella carrera". Finalizada la misma, Fangio confesó que se autoconvenció de que el calor del auto que llegaba a él era nieve que lo congelaba: "Pensé que iba caminando por un banco de nieve hundido hasta la cintura, y me dije que tenía que seguir corriendo porque la nieve me estaba congelando. Funcionó".



SE LANZA "MAN IN THE MIRROR" Un día como hoy en el año 1988, Michael Jackson lanzaba el sencillo "Man in the Mirror". Perteneciente al álbum "Bad" (1987) y compuesto por Siedah Garrett y Glen Ballard, la canción es acerca de que se debe hacer un cambio y que tiene que comenzar con uno mismo: "La canción era más profunda que solo la imagen de un hombre mirándose en el espejo. Era eso, yuxtapuesto con la idea de un hombre que profundizaba más dentro de sí mismo para cambiar desde dentro. Para marcar la diferencia en el exterior, primero hay que empezar desde dentro" manifestó Garrett.