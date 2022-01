Sobre salud mental… La ausencia de trastornos mentales no es sinónimo de salud. Para la OMS la Salud Mental es un componente integral y esencial de la Salud, un estado en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad; en este sentido es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento del mismo en comunidad. Reconocer y entender los padecimientos mentales es el primer paso para romper con estereotipos y falsas creencias, superando así los prejuicios y la estigmatización hacia las personas con enfermedad mental. Es importante saber que: - Los trastornos mentales están dentro de las cinco primeras causas de enfermedad en América. - En Argentina 1 de cada 3 personas presenta un problema de salud mental a partir de los 20 años. - El padecimiento mental no es irreversible - Las personas con enfermedad mental deben incluirse en su comunidad - La salud mental debe ser atendida de la misma forma que la física. - Cambiar nuestra actitud es fundamental para que las personas que sufren un padecimiento mental puedan integrarse en la sociedad. La Salud Mental es uno de los pilares de la Salud Integral que permite abordar ese tema tan complejo que es "la mente humana", tanto desde la Psiquiatría como la Psicología. Las emociones ocupan un lugar muy importante en nuestras vidas y no es cosa de locos, sino de todos. El equipo de Salud Mental está formado por: