Estamos viviendo actualmente, en Argentina, la tercera ola de coronavirus en el país; lamentablemente los contagios se han desmedido, y es sumamente importante que la persona que contrajo el virus permanezca aislada, para evitar que el virus se siga propagando. Pero podemos intentar sacar beneficio a esta situación, meditar en la importancia de aprovechar esos tiempos de aislamiento, o podríamos decir cautiverio. Estar en medio de una prueba, puede ser el mejor desafío para pasar tiempo con nuestro Creador; pudiendo ser útiles algunos de sus consejos para que no perdamos la calma y no dejarnos dominar por la angustia. (Santiago 1:3-5) Aprovechemos el aislamiento tratando de conocer un poco más a Dios y profundizar nuestra relación con Él. Cristianos, leamos La Biblia: podemos buscar un plan de lectura anual o bien leer una porción particular siguiendo un estudio; recordemos que la Biblia es "La Palabra de Dios", es el aliento de Dios exhalando verdad. (Hebreos 4:12) Pasemos tiempo de calidad con el Señor: (nuestro Padre) en cualquier momento del día busquemos un tiempo de tranquilidad donde podamos estar en presencia del Señor, enumerando y agradeciendo las bendiciones diarias, contándole lo que posiblemente Él ya sabe, pero que quiere escuchar de nuestros propios labios. (Mateo 6:6) Intercedamos por otros: concentrémonos en poder apoyar en oración a personas que no estén pasando por un buen momento, mostremos interés por el dolor del otro o bien celebremos y agradezcamos por las buenas noticias; alentemos a los que están cansados y pidamos por aquellos que aún no tienen el privilegio de conocer a Cristo. No nos olvidemos de nuestra oveja 100. (Mateo 15:4-7) (Colosenses 3:12-14) Sembremos: (Isaías 55:11) sigamos contándoles las Buenas Nuevas a otros, respetando obviamente el aislamiento, pudiendo enviar mensajes de textos, llamar por teléfono, o zoom o meet, el Señor nos ha dado nuevos instrumentos que debemos aprovechar, recordemos que las redes sociales bien utilizadas pueden ser una buena estrategia para distribuir La Palabra de Dios (Mateo 28:19-20). Estemos seguros de que si llevamos adelante estos puntos vamos a poder sacar provecho de nuestro aislamiento, como se enuncia en (Filipenses 4:6-8) "Alégrense en todo momento, insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús". En caso que leas este artículo y aún no tengas una relación profunda y cercana con Cristo, hoy es el día perfecto para empezar a hacerlo; recordemos que Dios nunca llega tarde, Él llega en el momento oportuno. ¡Y Él te está buscando!. ¡¡¡ Busca a alguien de tu confianza que ya sea hijo de Dios y tú también podrás serlo !!! "Si alguien reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, queda íntimamente unido a Dios, como si fuera una sola persona con Él" (1ra Juan 4:15) Busca a Dios, y/o contáctate con un cristiano y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! María Victoria Paredes. Varela 447- (ex-Rivadavia) - Campana Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar