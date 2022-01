"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" 16 de Enero de 2022 - Año II-Edición Nº 167 - 128 Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina PRIMER ANIVERSARIO DE CONSAGRACIÓN EPISCOPAL El 9 de enero, al cumplirse el primer aniversario de la consagración episcopal como obispo auxiliar de la diócesis Zárate - Campana de Mons. Justo Rodriguez Gallego, nuestro obispo Mons. Pedro Laxague expreso su público agradecimiento: "La amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas, de la ansiedad que no nos deja pensar en los demás, de la urgencia distraída que ignora que los otros también tienen derecho a ser felices. Hoy no suele haber ni tiempo ni energías disponibles para detenerse a tratar bien a los demás, a decir "permiso", "perdón", "gracias". Pero de vez en cuando aparece el milagro de una persona amable, que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Este esfuerzo, vivido cada día, es capaz de crear esa convivencia sana que vence las incomprensiones y previene los conflictos." "Fratelli tutti" (224) Papa Francisco. Querido Justo: Hoy al cumplirse el primer año de tu ordenación episcopal quiero darte las gracias por tu fiel servicio en nombre de toda nuestra familia de Zárate-Campana: clero, religiosos, religiosas y laicos. Este apartado de Fratelli tutti, expresa muy bien como sos, esa "amabilidad" con la que me acompañas y te das a los demás. ¡Rezamos por vos! + Pedro Laxague, Obispo de Zárate-Campana

HOGAR DEL NIÑO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES Hace un tiempo el Padre Fernando Crevatin nos decía: "Queremos compartir la realidad del Hogar del niño de Lourdes. Este hogar se fundó un 15 de enero de 1981, dependiendo de Cáritas parroquial Santa Florentina, estando como párroco el Padre Luis Ángel Fabris, siempre tan preocupado por los temas sociales. En un texto de la Biblia, Jesús les pedida a sus apóstoles: "Dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan". Por eso, hoy la Iglesia Católica está presente cerca de toda situación de la niñez y sobre todo la situación de niños en situación de vulnerabilidad. Este es un hogar para chicos que son judicializados, porque no tienen el ámbito apropiado para poder vivir en su familia. Entonces llegan acá, chiquitos de distintos lugares, no solo de Campana, derivados por el Juzgado de Menores. En el Hogar se les da contención, amor, educación, todo lo que ellos están necesitando en ese momento para que puedan ir creciendo, madurando, con la cercanía de gente que lo está queriendo, un equipo de profesionales además de voluntarios y empleados que están poniendo el hombro todos los días por estos chiquitos Fundamentalmente se trata de ver en ellos el rostro de Jesús, de transmitirle la cercanía de alguien que los quiere, que son importantes en el mundo, que hay personas que se preocupan por ellos. Ojalá en algún momento puedan volver a su familia de origen ya sea con algún abuelo papá o mamá. Solamente en algunos casos que no esto no se puede dar, entonces son derivados para que puedan ser adoptados. En general se trata de revincularlos a la propia familia. Así como dijo Jesús: "Lo que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicieron", este lugar quiere hacer que la presencia de Jesús pueda llegar a los niños lastimados, heridos por distintas situaciones de la vida y que tienen derecho para reconstituir sus vidas. ¿Cómo podemos colaborar? Hay distintas maneras dando un poquito de tu tiempo como voluntarios, donando tu tiempo para contar cuentos o para jugar con los chicos. También podemos ayudar económicamente porque si bien la provincia tiene becas por cada uno de los chicos no llega al 50% de los gastos que tiene el hogar. Las donaciones se pueden realizar en:donaciones@hogarlourdes.org El hogar está bajo la protección de la Virgen de Lourdes. Bernardita era niña a quién se le apareció la Virgen y que enseguida se puso a disposición de Dios, cumpliendo con lo que la Virgen le estaba pidiendo. Hoy el santuario de Lourdes es el santuario más visitado de todo el mundo. Que la Virgen de Lourdes y Bernardita continúen intercediendo por todos los niños, sobre todo por los enfermos y lastimados. Sigamos sumando voluntades y compromiso por el bien de los 23 chicos que están viviendo en este hogar. ¡¡¡FELIZ ANIVERSARIO!!!

NECESITAMOS SOSTENERNOS MUTUAMENTE EN LA ESPERANZA Ante la evidencia de que se está produciendo en el país una nueva ola de contagios, queremos invitar a nuestros lectores a que renueven sus oraciones por todos los que se encuentran afectados por el Covid y por sus familias. Que recen por quienes continúan trabajando incansablemente en hospitales, comedores y otros servicios esenciales. Además, pedimos a los responsables que multipliquen sus esfuerzos y pongan especial atención en respetar y hacer respetar las indicaciones sobre el cuidado de la salud. Finalmente, nos sumamos a la exhortación de las autoridades para que todos reciban y completen las dosis de vacunas a fin de controlar y eliminar los contagios y erradicar la pandemia. A Dios rogando y con el mazo dando.



