Vuelve después de estar seis meses a préstamo en Cerro Porteño, equipo con el que también se consagró campeón en 2021. Este fin de semana, el campanense Adrián Martínez emprendió viaje nuevamente hacia Paraguay para sumarse a la pretemporada de Libertad, equipo con el que tiene contrato hasta 2023. Su presencia en Campana mientras el Gumarelo ya había comenzado su pretemporada bajo las órdenes del cuerpo técnico que encabeza Daniel Garnero hacían pensar que el delantero de nuestra ciudad no iba a regresar a Libertad después de haber estado a préstamo en Cerro Porteño el pasado semestre. Sin embargo, así se lo confirmó a LAD: "Ya hablamos y voy a volver al club", afirmó el jugador que también registra pasos por Defensores Unidos, Atlanta y Sol de América de Paraguay. Para Martínez, el 2021 fue un año muy exitoso en lo colectivo: en el primer semestre se coronó campeón con Libertad y en el segundo, con Cerro Porteño. Pero en lo individual estuvo lejos de ese brillo, dado que no tuvo mucha continuidad y apenas pudo convertir en Copa Sudamericana frente a Newells con la casa del Gumarelo. Una situación muy distinta a, por ejemplo, su seguidilla de goles en la Copa Libertadors 2019. "Quizás, el balance de 2021 en lo personal no fue muy bueno, pero en lo grupal sí. Pude salir campeón en los dos clubes. A veces, el balance en lo personal es bueno y en lo grupal es malo y eso apaga lo que uno hace. En esta ocasión me tocó distinto, pero se disfruta", comentó al respecto. Y sobre su retorno a Libertad y el reencuentro con el DT Daniel Garnero, quien prefirió cederle a préstamo a mediados del año pasado, el atacante no se mostró esperanzado de contar con muchas oportunidades bajo la tutela del exjugador de Independiente, a pesar que el conjunto de Asunción estará jugando tanto a nivel local como continental (está clasificado para la Copa Libertadores). "No espero tener muchos minutos este campeonato con él", explicó en diálogo con LAD. "Pero como siempre vamos a entrenar con todo para estar preparado si me toca jugar", agregó. En este receso de verano, Martínez pudo estar en Campana a lo largo de casi un mes. "Estuvo muy bien, se disfruta mucho. Aunque hizo mucho calor", contó. Durante su estadía en la ciudad, también aprovechó para seguir la gran campaña que hizo Desamparados en el "Torneo 90 Años" de la Liga Campanense: "Pude disfrutar de ver jugar a mis hermanos y varios amigos. Me puso muy contento que llegaran hasta las semifinales y pudieran clasificar a la Copa Federación Norte", cerró Adrián, quien desde este lunes volverá a entrenarse con Libertad, con la ilusión de volver a tener ese lugar destacado que supo ganarse en la Primera División de Paraguay.



TRAS SUS PASOS POR CADU, ATLANTA Y SOL DE AMÉRICA, EL DELANTERO DE NUESTRA CIUDAD SUPO BRILLAR EN LIBERTAD, INCLUSO EN COPA LIBERTADORES. AHORA BUSCARÁ RECUPERAR EL TERRENO PERDIDO.





DURANTE SU ESTADÍA EN CAMPANA, MARTÍNEZ (A LA DERECHA DE LA FOTO) SIGUIÓ LA CAMPAÑA DE DESAMPARADOS EN EL "TORNEO 90 AÑOS": "PUDE DISFRUTAR DE VER JUGAR A MIS HERMANOS Y VARIOS AMIGOS", CONTÓ QUIEN PASÓ DE LA LIGA.