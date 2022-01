Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 16/ene/2022. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 16/ene/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera D:

LEANDRO CRACCO: El zarateño confirmó que sigue un año mas en la Clase Uno del Turismo Pista con el mismo equipo que lo asistió en las últimas carreras del año pasado y se trabaja para hacer todo el calendario. FERNANDO RIVAS: El chasis para la Clase Ligth del TC Bonaerense ya está listo tras el accidente en Gualeguaychú y la idea es arrancar el torneo sin confirmar si estará desde la primera del año. JULIAN GARRIDO: En el equipo se decidió que solo estará representando a su estructura donde arranca en un campeonato de motocross en tierras entrerrianas para luego hacer el campeonato del MX Provincial del Norte. DANIEL VIDAL: Razones laborales no le permitieron realizar una reunión con el equipo pero la idea es hacer el año en la Clase Tres de la categoria Alma que se concretará en los próximos días. ARIEL MELON: Viene de pelear el campeonato hasta la última carrera en la categoria Enduro y ya decidió hacer esta temporada donde arrancara de la primera con su moto nueva. VICTOR GONZALEZ: Cerró un año donde fueron de menor a mayor y ya se trabajó en este receso confirmando su presencia en esta temporada en el TC 1100 de Alma, donde el jefe de equipo Mariano Giozzi confirmó que los presupuestos están avanzados para tal emprendimiento. BRAIAN DONAMARI: La familia trabajó desde el año pasado para tener el auto en esta temporada para seguir en la Clase Light del TC Bonaerense con el Chevrolet que tiene motorización de Leo Scoccosa. YAMIL BOTTANI: El limeño viene de cerrar el año con la Chevy en la GTB del Regional donde se mejoró mucho y mete entusiasmo para continuar en el 2022 aunque el tema de presupuestos condiciona su continuidad. GERARDO EMMA: Con el campeonato obtenido en la Clase 3 del Rally Federal el representante local continuará un año mas con el Mini Cooper ahora atendido por el JRT. SEBASTIAN ABELLA: Tiene todo encaminado para continuar en el TC Pista y tras el subcampeonato en la Clase Master en el Tope Race se está evaluando seguir este temporada. LUDMILA RODRIGUEZ: La intención es darle continuidad a su presencia en la Clase TC 1600 de Alma con la motorización que arman en su taller y "la sorda" trabaja en el chasis. VALENTINO LACOGNATA: De común acuerdo con su equipo este año harán el campeonato de motocross en el MX Provincial y también no descartan el campeonato a nivel nacional. JUAN CARLOS MUÑOZ: Ya cuando cerró el torneo el año pasado Juancho daba a conocer esta temporada seguirá con el Fitito en las categorias que fiscalizan Fedenor. MAURO SALERNO: Cerro el año pasado bien y arrancó el nuevo muy bien lo que provoca que este año sigue toda la temporada en el mundo de las picadas. IVAN GONZALEZ: Viene de meter entre los primeros del año en la Clase A del GT 900 y el zarateño confirmó que se trabaja mucho en el Fiat 600 de cara a este próximo campeonato que decidió hacerlo completo. DAMIAN TOLEDO: Ya el auto está en el taller donde viene de Escobar de lo de Diego Fangio donde se hizo un trabajo interesante dejando el chasis y estética terminada donde ahora "Huesito" debe confirmar si se suma a la clase TC 1600 de Alma. IGNACIO LOPEZ: El equipo trabajo en el receso para tener el auto que se pretende para ser competitivo y se llega bien para la primera de Alma donde correrá en la Clase TC1100 y además no se descarta que haga algo en karting siempre de la mano de su padre Marcelo Lopez. PABLO VILLABERDE: Vuelve a la actividad el piloto local sumándose a la Clase Dos del Turismo Nacional donde confirmó estará todo el calendario y arranca en la primera en Bahía Blanca. VICTORIA EMMA: Decidió continuar otra temporada en el Rally Federal con el Ford Fiesta y la intención es hacer todo el calendario además de incorporar otras carreras en otra categoria para seguir sumando experiencia. JORGE BIGGI: A mediados del año pasado adquirió una camioneta para mantener esta posibilidad de seguir participando en los Jeeps y camionetas del 4x4 aunque aún no confirmó si arranca el torneo. AGOSTINO GIORDANO: Continua un año mas en la Clase Dos de Alma con el Fiat Uno manteniendo la misma estructura con la motorización de Enrique Bustos y el chasis a cargo de Juan Sbarra confirmando que están desde la primera del año. JUAN CARLOS BAVA: Todo esta armado para sumarse al Ford del equipo de José C. Paz y hacer este año en la Clase A del Procar que lo encontrara desde la primera del calendario. SILVESTRE GALLO: Si bien el año pasado no pudo redondear un buen fin de semana el auto igual se mostró competitivo y de la mano de Diego Fangio estará un año mas con el Fiat 128 en las categorias que fiscaliza Fedenor. GASTON GASPERINI: Se trabaja para estar en la alta competencia y puede ser con el Fiat 600 o en karting algo que deberá definir el piloto local. GASTON FERNANDEZ: Cerró un año donde tras varios trabajos el chasis funcionó como se pretendía y esto motiva aún mas para estar este año en la Clase A del TC Regional intentando estar desde la primera. EMILIANO FALIVENE: Todas las intenciones de poder seguir en el chasis de la Clase Ligth del TC Bonaerense pero el tema de los presupuestos condiciona mas de lo deseado para arrancar. FERNANDO MORENO: La realidad marca que el año pasado se trabajó mucho en el auto y ahora está al nivel que "Yimmi" deseó como para volver a las picadas que por razones laborales no puede estar presente en todas las fechas. SANDRO ARIU: Fue un año el anterior donde el cambio de la planta impulsora para cambiar de categoria lo complicó más de la cuenta y este año con el Jeep listo ahora espera el momento para poder competir. PABLO SAVASTANO: En el receso se trabajó para tener el nivel competitivo que deseaba y si todo seda de la forma con el Fiat 133 estará desde la primera del año. JUAN ZUCCONI: Se busca la forma de llegar bien para la primera del año en la Formula Tres Metropolitana teniendo el auto ahora en Campana y trabajando de cerrar los presupuestos para hacer toda la temporada. GASTON IGLESIAS: El auto para la clase TC 1100 esta en el taller y por estas horas es seguir este año deseando que el piloto también colabore en el armado del auto para cerrar esta posibilidad. ENZO VALLE: Tenia todo listo para la carrera que se iba a desarrollar en Bolivar para participar con su camioneta y la misma se suspendió lo que provocó tener todo listo para este año donde se aguarda tal competencia. CRISTIAN IGLESIAS: Viene de obtener otro título el año pasado en las picadas y esta temporada ya está participando con su Duna y la intención es pararse a la Clase Nueve. GUSTAVO EMMA: Confirmó que con el Bora este año sigue en la Clase Tres del Rally Federal donde en el año puede producirse la posibilidad que su navegante su hija comience a correr desde la butaca izquierda un tema ya charlado pero no definido. GASTON FERNANDEZ: Si bien viene de correr en la Clase TC1100 de Alma en el equipo no se definió si siguen en la categoria y hay una idea de volcarse a las categorias que fiscaliza. GASTON BROWN: Tiene listo el Fiat Uno para largar en la Clase Tres de Alma pero aún no hay una decisión tomada, además acaba de comprar un karting para correr en la categoria Kart Plus lo que provoca que el representante de Lima por estos dias está desojando la margarita. MATIAS MILLA: Viene de correr en el equipo Renault en el Super TC 2000 y la idea es continuar en la categoria. GABRIEL EMMA: Para este año decidió alquilar el Mini Cooper para la categoria Rally Federal y si se da la posibilidad intentará correr dos competencias en todo el año. MARTIN BASILISCO: Trabajó en el auto durante parte del año pasado y en este presente se sumará a las picadas con el Fiat para realizar las que pueda desarrollar por el tema económico. NICOLAS LOMBARDI: El año pasado participó en el Jeep 4x4 con un podio marcando que esta en el buen camino. Este presenta sin tener nada definido pensando en continuar en la categoria. NESTOR BENITEZ: El zarateño está trabajando en el Chevrolet para sumarse a la Clase Light del Bonaerense aunque no descarta ir a correr a las categorias que fiscaliza Fedenor. NICOLAS LACCETTE: El año pasado se trabajó en el armado de una Dodge pensando en el Turismo 4000 Argentino para esta temporada y por estos dias se definirá el futuro del joven zarateño. GERMAN HENZE: Viene de ganar en la última carrera en Campana en la categoria enduro el año pasado, ahora ya tiene en el taller la moto lista y hay una idea de hacer la temporada. SANTIAGO ACUÑA: El joven local está dispuesto de arrancar este año abordo del Fiat 600 donde harán un binomio para la clase 850 cc de Fedenor y por estos dias está probando para no llegar crudo a las competencias y correr junto con su papá Juancho. FAUSTO CIAPONI: Una nueva propuesta en el mundo de los ciclomotores para el joven campanense que ya está en actividad con la atención de su padre y el asesoramiento del abuelo. ADRIANO ZARANTONELLO: Tiene toda la intención de seguir en la Clase 1600 con el FIat Uno que ya está casi listo para arrancar desde la primera del año en febrero en Arrecifes. MARCOS GARRIDO: Definitivamente decidió bajarse de la alta competencia en el mundo del motocross. El talentoso piloto se tomó un año sabático y ya piensa que de volver será en la próxima temporada. NESTOR CEÑA: Hizo una experiencia en la categoria enduro el año pasado y después dejó un tiempo sin correr. Este año si bien tiene la moto lista por razones laborales y de presupuesto están postergando su actividad a la competencia. GONZALO CONTI: Tiene el Fiat Uno para continuar en la alta competencia se trabaja en el mismo y aún no definió si estará desde el arranque y en el taller está el Fiat 600 con el cual corrió el año anterior. La idea es la temporada con el fiat Uno en la categoria TC 1600 como compañero del Tano Zarantonello. LISANDRO ACOSTA: Arrancaron las competencias para los jovenes de los ciclomotores y vienen participando donde la intención es hacer todo el campeonato con la atención de la moto por parte de su padre. DIEGO SALERNO: Un mar de dudas para el piloto de picadas, tiene todo para ir a correr pero está armando autos antiguos y no define si arranca para correr en San Pedro.

