El delantero ya había sido parte del amistoso que el Portuario jugó el sábado con la Reserva de San Lorenzo. Llega para cubrir la partida de Antonio Samaniego. Además, estaría arreglado el arribo del marcador central SantiagoTallarico. Puerto Nuevo sigue armándose para afrontar la Temporada 2022 de la Primera C y en las últimas horas confirmó la incorporación del delantero Leandro Fleita (26 años), quien el sábado había participado del amistoso que el Auriazul jugó frente a la Reserva de San Lorenzo. Se trata de un atacante que disputó las últimas dos temporadas de la Primera C en sus pasos por Victoriano Arenas y Leandro N. Alem. Además, también cuenta con experiencia en la Primera B Metropolitana (Sportivo Italiano) y la Primera D (Lamadrid, Argentino de Merlo y Centro Español). Fleita llega al Portuario para cubrir la vacante que dejó Antonio Samaniego, el goleador del Portuario en la pasada temporada, quien partió a Deportivo Español. Igualmente, no sería el único atacante que incorporaría la institución del barrio Don Francisco, que está analizando otras alternativas para sumar más poder de gol, dado que el otro centrodelantero con el que cuenta actualmente es el juvenil Jeremías Villarreal. Mientras tanto, Puerto Nuevo ya ha confirmado seis refuerzos hasta el momento: los defensores Maximiliano Lara y Gonzalo Pulido, los mediocampistas Julio Serrano, Pablo Negro Villarreal y Emanuel Pentimalli y el mencionado Leandro Fleita. En cuanto a las negociaciones que tiene abiertas la dirigencia Portuaria, las búsquedas más urgentes pasan por otro delantero y un marcador central. Para esta posición defensiva se apuntó ahora a Santiago Tallarico, zaguero formado en las divisiones juveniles de Boca Juniors con pasos por Colegiales (Primera B Metropolitana), Círculo Otamendi (Federal A), Sudamérica (Uruguay) e Independiente Rivadavia de Mendoza (Primera Nacional).



LEANDRO FLEITA, JUNTO A “PIPI" ROMAGNOLI, TRAS EL AMISTOSO DEL PASADO SÁBADO FRENTE A LA RESERVA DE SAN LORENZO.