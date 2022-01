Mujer denuncia que su ex pareja le prendió fuego la casa

El viernes por la noche una propiedad del barrio Siderca verde ardió en llamas. Por el hecho, la dueña apunta contra el padre de sus hijos: se salvaron porque se encontraban albergados en un refugio judicial. "Me ha pegado, ahorcado y pateado en el piso: se que es capaz de cualquier cosa", aseguró la mujer. Recortada en la oscuridad de la noche parece un rostro que escupe fuego por la boca y los ojos. Pero se trata de la casa donde hasta pocas horas antes vivían una mamá y sus tres hijos. La crónica del hecho fue titulada el viernes "Voraz incendio en el barrio Siderca Verde". Ahora surgen nuevos detalles que hacen girar la trama hacia un nuevo -otro más- caso de violencia de género. La denuncia es de Daiana, una mujer de 38 que hoy junto a sus pequeños se encuentra residiendo en un refugio judicial. Allí llegó tres días antes de que las llamas consumieran su hogar, ubicado a metros de la intersección de las calles Armesto y Cáceres. Los daños fueron prácticamente totales. Una historia violenta La Auténtica Defensa habló con la víctima y reconstruyó su versión de los hechos, en la que apunta contra su ex pareja y padre de tres hijos, con quien pese a estar separada desde febrero de 2020 continúa teniendo una violenta relación. "Me ha pegado, ahorcado y pateado en el piso: se que es capaz de cualquier cosa", aseguró la mujer en su testimonio a este medio. En los últimos tiempos, la víctima ha acumulado al menos dos denuncias contra su ex pareja. Una data del 16 de diciembre, fue radicada en la UFI 3 con el IPP 18-00-6229-21 y es por la que le dieron el botón antipánico. La segunda es del 10 de enero y corresponde al IPP 18-00-154-22. En esta segunda presentación, Daiana exponía: "Ayer (domingo 9) ingresó (su ex pareja) a mi domicilio mientras yo no estaba, mis hijos estaban con la niñera y él se instaló, les decía a nuestros hijos que me va a matar porque no sabía dónde estaba yo, decía barbaridades a los gritos". "Al día siguiente -amplió la mujer a LAD- me robó la ropa. No le dije nada porque no quería que sepa que estaba en la casa. Cuando escucho que viene el auto, nos escondemos atrás, apretó el botón antipánico y viene la policía: entonces me entero que no tenía perimetral. Esa noche dormimos en la pileta del patio porque los chicos tenían miedo". El martes 11 y a su solicitud, la Justicia envió a la familia a un refugio. La casa quedó sola y el viernes se prendió fuego. La testigo Siempre de acuerdo al testimonio de Daiana, su mamá vio salir el viernes de la casa al acusado poco tiempo antes de que las llamas la consumieran. La denuncia ya fue radicada ante las autoridades intervinientes. "Los chicos están re mal. Era todo lo que teníamos. Perdimos todo", lamentó la mujer. Y remarcó: "Lo que hizo no tiene perdón". El video Durante el fin de semana, el hombre acusado subió un video en las redes sociales donde exponía el supuesto estado en el que vivían sus hijos en esa casa y acusaba a la madre de abandono. Además, este lunes compartió fotos suyas en una dependencia judicial, dando cuenta que estaba a derecho y no prófugo. Cifras El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación informó que de enero a septiembre se atendieron 83.784 denuncias por violencias de género efectuadas a la línea 144. De ese total, 18.784 fueron derivadas a distintos canales de asistencia para su seguimiento. De acuerdo a esta cartera estatal, el 43% de las intervenciones se dieron ante situaciones de violencia económica y patrimonial y el 49% estuvo protagonizada por la ex pareja/conyugue de la denunciante. Teléfonos Para denunciar casos de violencias de género, comunicarse de manera gratuita las 24 hs, los 365 días, a través de un llamado al 144, por WhatsApp al 1127716463, por mail a linea144@mingeneros.gob.ar y descargando la app. Ante una emergencia, llamar al 911.

EL INCENDIO OCURRIÓ EL VIERNES EN EL BARRIO SIDERCA VERDE.





ASÍ QUEDÓ LA VIVIENDA UNA VEZ SOFOCADO EL FUEGO.

#Ahora incendio de vivienda en barrio Siderca Verde. En calle Armesto 53. En la vivienda había un entrepiso de madera que ardió rápidamente. Bomberos ?? trabajaron con los móviles 48 y 41. CP ?? zona 8 y dos móviles de apoyo. Vecinos conmocionados. Pérdidas totales. pic.twitter.com/m2MUnOnEdE — Daniel Trila (@dantrila) January 14, 2022