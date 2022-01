Reconocimiento a los Veteranos de Malvinas

A partir de ahora, podrán ser identificados en sus registros de conducir con la leyenda "ex combatiente, héroe de la guerra de las Islas Malvinas". Los veteranos de la Guerra de Malvinas tienen un nuevo reconocimiento y, a partir de ahora, podrán ser identificados en sus registros de conducir con la leyenda "ex combatiente, héroe de la guerra de las Islas Malvinas". La normativa ya entró en vigencia y se expedirá para quienes lo soliciten. Así lo estableció el Gobierno Nacional a través de la Disposición 5/2022 publicada en el Boletín Oficial y ya entró en vigencia. A partir de la nueva reglamentación, todas las delegaciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) del país deberán señalizar los registros, en caso de que se los solicitase. La normativa destaca que "los ex combatientes de Malvinas cumplieron con honor un deber cívico, y contribuyeron con valentía a defender nuestra soberanía nacional, resulta necesario reconocer tal entrega de todas las formas posibles". "Siendo que los ex combatientes de Malvinas cumplieron con honor un deber cívico, y contribuyeron con valentía a defender nuestra soberanía nacional, resulta necesario reconocer tal entrega de todas las formas posibles", justificó el decreto firmado por el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, ante un pedido de los mismos veteranos.

El conflicto armado de 1982 provocó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos, 3 civiles isleños.