HORROR EN PARQUE PATRICIOS

Una mujer estranguló a su hijo de 2 años en el barrio porteño de Parque Patricios. La madre del bebé tenía denuncias de su ex pareja por violencia y estaba por perder la tenencia del niño. Milo Alexander Derto llegó muerto el sábado a la madrugada al hospital de Parque Patricios. Según los datos preliminares, habría muerto por asfixia. El padre de la víctima, que acusó a Paula Guerrero, pidió justicia por Milo. La familia paterna de la víctima alegó que la mujer asesinó al pequeño porque iba a perder la custodia esta semana. "No puedo creer que mi hijito está muerto", dijo Felipe Derto a Crónica. "Cada vez que me quería separar ella se ponía agresiva. Me lo ponía a Milo en el medio para que no la deje", añadió el hombre quebrado por el dolor.

SUSPENDIDO

Fabián Gianola fue suspendido del sindicato de actores por las denuncias que pesan sobre él por abuso sexual, tras el pedido realizado la semana pasada Actrices Argentinas. La medida es de forma preventiva hasta que la causa quede esclarecida. La decisión de que sucederá con el futuro del actor en el sindicato quedará en manos de la comisión directiva de la organización gremial. "Solicitamos a la Asociación Argentina de Actores se retire inmediatamente de su condición de socio y afiliado al mencionado actor, de acuerdo a lo previsto en el Estatuto social que dispone esta sanción en caso de inconducta notoria de un afiliado", escribió Actrices Argentinas. En estos momentos el actor afronta 12 causas, tanto judiciales como mediáticas, por abuso sexual simple y con acceso carnal de: Fernanda Meneses, Viviana Aguirre, Andrea Ghidone, Dallys Ferreira, Celina Rucci, Luciana Salazar, Natacha Jaitt, Fabiola Yáñez, Mercedes Funes, Stefy Xipolitakis, Griselda Sánchez y hace algún tiempo se sumó la denuncia de la empleada doméstica de sus vecinos.

OTRO VIRUS

Un nuevo caso de Hantavirus alarmó a las autoridades de Chubut luego de que un joven de 29 años, que trabaja en el Club Esquel Pescadores dentro del Parque Nacional Los Alerces, haya dado positivo de la enfermedad. En estos momentos el hombre se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Zonal de Esquel con "pronóstico reservado". Por este hecho las autoridades sanitarias decidieron aislar preventivamente a sus contactos estrechos y realizar diversas investigaciones para saber en donde se pudo haber contagiado. El joven ingresó el miércoles 12 de enero al hospital por un cuadro de dificultad respiratoria. Fuentes del hospital informaron que el hombre tuvo "un cuadro de insuficiencia respiratorio grave, con asistencia respiratoria mecánica" y luego de descartar otras enfermedades el director del lugar confirmó que el paciente padecía la infección del hantavirus tras el análisis del Instituto Malbrán.

CRUCE TEDIOSO

Más de mil camiones esperaban cruzar el paso fronterizo Cristo Redentor hacia Chile, a partir de mayores controles sanitarios por parte de las autoridades sanitarias del país trasandino. La semana pasada se produjo un brote de coronavirus que afectó a los funcionarios chilenos que actúan en el cruce y a partir de ese momento se realizan test de control a todos los conductores de vehículos que utilicen el paso. A partir de esta situación se generaron largas filas de camiones, lo que derivó en una advertencia de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM) y un pedido a la Cancillería argentina para que trabaje sobre el tema. En las últimas horas se sumó al reclamo la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC). Los dirigentes gremiales afirmaron que se realizan sólo cinco test cada media hora y le reclamaron a las autoridades chilenas que en caso de querer testear a todos los camioneros sumen más puestos de control y personal.