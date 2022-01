Alberto Fernández convocará a sesiones extraordinarias a partir del 24 de enero

Incluirá la reforma del Consejo de la Magistratura. Los temas económicos dominarán la agenda, aunque el programa anunciado como parte de un eventual acuerdo con el FMI por el momento quedó descartado. El presidente Alberto Fernández decidió convocar a sesiones extraordinarias del Congreso a partir del 24 de enero y avanzó con la definición de los proyectos que se incluirán en el temario, donde por el momento no figura el "Plan Plurianual" económico que contemplaría los alcances del acuerdo con el FMI. Fuentes de la Casa Rosada indicaron que el decreto -cuya publicación se espera para esta semana- convocará a las sesiones a partir del 24 de enero y que la lista de iniciativas a tratar ya quedó definida. Si bien había expectativa en torno a la presentación del "Plan Plurianual" anunciado a fines del año pasado por el Presidente, con la idea de avanzar con un programa de metas económicas compatible con los alcances de un eventual acuerdo con el FMI, por el momento fue descartado. En el Gobierno señalaron que ese tema se podría sumar en una eventual ampliación del temario para las extraordinarias, pero aclararon que eso no ocurrirá hasta que no avance la negociación con el FMI. Según precisaron, el primer punto del temario para las extraordinarias será la reforma del Consejo de la Magistratura, debido al fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la ley que rige desde 2006 al organismo encargado de seleccionar y disciplinar a los jueces. El máximo tribunal exhortó al Congreso a sancionar una nueva ley que modifique su composición actual de 13 miembros y hay tres proyectos ya presentados: uno del Gobierno, en el Senado, y dos de la oposición, en la Cámara de Diputados. La iniciativa del Ejecutivo propone elevar a 17 la cantidad de miembros, al incorporar más representantes del estamento de los jueces y de los abogados, mientras que un proyecto del radical Mario Negri plantea volver a la integración original de 20 y otro impulsado por Pablo Tonelli del PRO busca una integración de 14, sumando a un miembro de la Corte Suprema. El temario también incluye el Consenso Fiscal 2022 que recientemente firmó el jefe de Estado con todos los gobernadores, con la excepción del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.