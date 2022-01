Efemérides del día de la fecha, 18 de Enero

P U B L I C



ARGENTINA SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA "COPA PELÉ" Hace 35 años la Selección vencía 1-0 a Brasil, en el Estadio Pacaembú, y se consagraba campeón de la primera edición de la "Copa Pelé": "No nos iba a ver nadie, pero en la final estaba lleno. Nos merecimos el título porque cuando hacés las cosas bien y tenés buenos jugadores, todo sale diez puntos" dijo Oscar "Pinino" Más a TyC Sports. Cabe aclarar que dicha Copa fue presentada como el "primer torneo de senior de selecciones campeonas del mundo". El equipo dirigido por Carmelo Faraone e integrado por Más, Carlos Babington, Roberto Mouzo, Miguel Ángel Brindisi y Darío Felman, debutó empatando 1-1 ante Alemania Federal. En el siguiente encuentro venció 3-1 al local pero cayó 2-1 frente a Italia. Tras la derrota, la "albiceleste" se recuperó rápidamente y goleó 4-0 a Uruguay. Así, avanzó a la final que terminó con la victoria del conjunto de Faraone 1-0 con gol de Felman: "Fue un campeonato rarísimo. En todos los partidos que jugamos había tres personas, pero cuando fuimos al Pacaembú a jugar la final con Brasil había 50 mil personas. Una cosa sorprendente" manifestó Babington a TyC Sports.







FALLECE EDMUNDO RIVERO Leonel Edmundo Rivero nació el 8 de junio del año 1911 en Valentín Alsina, Buenos Aires. Proveniente de una familia apasionada por la música, Rivero aprendió a tocar la guitarra gracias a su tío Alberto antes de comenzar a estudiar dicho instrumento y canto en el Conservatorio Nacional de Música. Durante su adolescencia se interesó en el lunfardo desconociendo que, en el 1978, sería nombrado académico de número de la Academia Porteña del Lunfardo: "El lunfardo es la jerga del lancero, del escruchante, del punguista, un idioma subyacente que se construye a base de metáforas, por traslaciones llenas de imaginación". Por otra parte, empezó a acompañar a cantantes de la zona y, posteriormente, a importantes figuras como Agustín Magaldi, Nelly Omar y Francisco Amor, entre otros. En dúo con su hermana Eva y su hermano Aníbal realizó pequeños conciertos, en los que interpretaban música española y temas clásicos, en Radio Cultura y Alvear Palace Hotel. Su carrera de cantor inició en la orquesta de José de Caro y, a lo largo de los años, integró las orquestas de Julio de Caro, Emilio Orlando, Humberto Canaro, Horacio Salgán y Aníbal Troilo. En el año 1950 empezó su carrera solista acompañado por un conjunto de guitarras integrado por Armando Pagés, Rosendo Pesoa, Adolfo Carné, Achával y Milton y, en ciertas ocasiones, por la orquesta de Víctor Buchino. A fines de la década del 60´, lo acompañó el conjunto de guitarras dirigido por Roberto Grela. Entre sus composiciones se pueden mencionar "Malón de ausencia", "Bronca", "Poema número cero", "A Buenos Aires" y "Falsía". Falleció en el año 1986, en Buenos Aires.



SE LANZA "7 RINGS" Un día como hoy en el año 2019, Ariana Grande lanzaba el sencillo "7 Rings". Perteneciente al álbum "Thank U, Next" (2019) y compuesto por la cantante estadounidense junto a Victoria Monét, Njomza Vitia y Tommy Brown, la canción es "un himno de amistad" según la artista: "Fue un día bastante difícil en Nueva York. Mis amigos me llevaron a Tiffany´s, tomamos demasiado champán y les compré a todos anillos […] En el camino de regreso al [estudio] Njomza dijo ´esto debe ser una canción´, así que la escribimos esa tarde" escribió Grande en Twitter.