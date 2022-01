Netflix en calidad 4K UHD: cómo acceder a una imagen de cine en tu casa

La popular plataforma de streaming Netflix habilitó hace algunos meses en la Argentina la posibilidad de ver todo su contenido en una nueva y mejorada calidad de imagen: 4K Ultra HD. Sin embargo, la opción no está disponible para cualquier tipo de usuario. La tecnología 4K Ultra HD se puede encontrar en los televisores más actuales y supone una mejora en la resolución y calidad de la imagen cuatro veces mayor que la que ofrecen los actuales televisores con definición HD. Puede alcanzar los 3840×2160 píxeles (un equivalente de hasta ocho millones de píxeles), lo que en otras palabras significa que se puede acceder a la calidad de imagen de un cine pero en la comodidad del hogar. Sin embargo, no todos los suscriptores de Netflix pueden disfrutar de esta increíble mejora. Primero hay que asegurarse de tener el plan más caro de la plataforma, y luego hay que contar con el dispositivo compatible con esta tecnología. Cómo se puede ver Netflix en 4K UHD El primer paso es verificar qué plan mensual de Netflix estamos pagando. La plataforma ofrece con tres planes con diferentes características y servicios pero, para poder aprovechar el 4K Ultra HD, es necesario contratar el Premium. El plan Básico cuesta $379 (sin impuestos) e incluye la posibilidad de ver series y películas en un solo dispositivo, descargar contenido en un solo celular o tablet y no es compatible en resolución HD, ni superiores. El plan Estándar cuesta $639 (sin impuestos), permite ver contenidos en dos dispositivos en simultáneo, descargar contenido en dos tablets o celulares y es compatible con la resolución HD. El plan Premium cuesta $939 (sin impuestos), permite descargar contenido y verlo en hasta cuatro dispositivos de manera simultánea y es el único plan compatible con la resolución 4K+HDR. Una vez elegido el plan correspondiente, hay que contar con el equipo que permite ver series y películas en resolución 4K Ultra HD. Como regla básica, el monitor de la computadora o de un televisor debe ser de 60 Hz compatible con el streaming Ultra HD. La plataforma cuenta con un listado de todos los dispositivos compatibles con esta tecnología: los nuevos Smart TVs de Hisense, LG, Xiaomi, Samsung, Sony, Philips, Panasonic, Sharp, Toshiba y Vestel; y del mundo de las computadoras: de Windows, en Microsoft Edge o en la app de Netflix para Windows 10 y de Mac, en Safari en MacOS 11.0 o posterior. Cumpliendo los requisitos previamente señalados, con la calidad de imagen en "automática" ya podrás acceder a la mejor resolución posible. Aunque siempre hay que tener en cuenta un detalle: la velocidad de tu conexión. Si es lenta ningún dispositivo, por más nuevo que sea, podrá mostrarte el contenido con la definición buscada. Si ves Netflix desde la PC y querés configurar la calidad de imagen, solo tenés que abrir la versión web de la plataforma en tu navegador, entrar en tu perfil, colocar el cursor encima de tu foto de perfil, en la esquina superior derecha, y clickear en "Cuenta". Una vez allí, tenés que deslizar hacia abajo y hacer click en tu perfil, pinchar en "Configuración de reproducción" y seleccionar la calidad de imagen deseada: automático (depende de la velocidad de conexión), bajo, mediano o alto.



Fuente: https://www.lanacion.com.ar/