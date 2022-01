Breves: Deportivas

SOLO SCHWARTZMAN De los primeros cinco argentinos que se presentaron en el Australian Open, el único que logró avanzar a la segunda ronda fue Diego Schwartzman, quien anoche venció en sets corridos al serbio Filip Krajinovic (6-3, 6-4 y 7-5). El próximo rival del Peque será el australiano Cristopher O´Connell, por un lugar en la tercera vuelta de este primer Grand Slam del año. Antes de la presentación de Schwartzman, en la primera jornada, habían quedado eliminados Federico Coria (en sets corridos ante el francés Gael Monfils), Facundo Bagnis (6-3 en el quinto parcial ante el chileno Cristian Garín), Federico Delbonis (en cuatro mangas ante el español Pedro Martínez) y Tomás Etcheverry (en sets corridos ante el español Pablo Carreño Busta). En la madrugada de este martes debutaban Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez y Marco Trungelliti.



RECIBIDO COMO HÉROE Después de ser deportado por el gobierno australiano por no cumplir con los protocolos de vacunación contra el coronavirus, el serbio Novak Djokovic fue recibido ayer como un héroe en su país. Por esta situación, el número 1 del mundo quedó privado de buscar su décima corona del Australian Open y de convertirse en el tenista que más Grand Slam ganó en la historia (suma 20, al igual que Roger Federer y Rafael Nadal). El problema para "Nole" es que, de acuerdo a lo anunciado por Francia, también tendría vedado el acceso a ese país para jugar Roland Garros si decide mantener su postura de no vacunarse contra el coronavirus. TRASPIÉ DE DENVER El domingo, en una nueva jornada de NBA, Denver Nuggets cayó 125-102 frente a Utah Jazz. El base argentino estuvo en cancha durante 18 minutos, pero no tuvo un aporte valioso: culminó con 2 puntos (0/5 en triples), una asistencia y un rebote. Además, fue parte de la "segunda unidad" de su equipo que resultó ampliamente superada por Utah. Por su parte, el también cordobés Leandro Bolmaro salió de los protocolos sanitarios de coronavirus y fue asignado a los Iowa Wolves de la Liga de Desarrollo por su equipo, Minnesota Timberwolves. LIGA NACIONAL Anoche, en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet, Quimsa de Santiago del Estero venció 93-76 a Obras Sanitarias en el partido más atractivo de la jornada. Por su parte, Instituto de Córdoba derrotó 90-74 a La Unión de Formosa. Además, Oberá Tennis Club superó 70-68 a San Lorenzo de Almagro, mientras Platense le ganó 77-75 a Hispano Americano de Río Gallegos. El líder del certamen sigue siendo Quimsa (record de 12-3 en 15 presentaciones) y por detrás se ubican Boca Juniors (10-4), Peñarol de Mar del Plata (12-5) y Obras Sanitarias (9-5). GANÓ PERALTA El doble olímpico y multicampeón Yamil Peralta venció en un amplio fallo unánime a Mariano Gudiño y de esa manera, tras dominar los diez asaltos, defendió por primera vez su título argentino de la categoría Crucero y por segunda vez el título latino Crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Fue en el cierre de la velada desarrollada el sábado por la noche en el Palacio de los Deportes de Mar del Plata.