BOCA ARRANCÓ GANANDO En su primera presentación del año, Boca Juniors venció anoche 2-0 a Colo Colo de Chile en un encuentro disputado en el Estadio Uno de La Plata, en el marco del Hexagonal que se desarrolla en dicha ciudad. Los goles Xeneizes fueron anotados por Diego "Pulpo" González (en el arranque de la primera parte) y Exequiel Zeballos (de tiro libre). El próximo compromiso de los dirigidos por Sebastián Battaglia será el viernes, cuando enfrenten a Universidad de Chile en el cierre del Grupo A y en busca de la clasificación a la final del Hexagonal. En tanto, el Grupo B comenzó el sábado, con la victoria de San Lorenzo, 1-0 sobre Independiente, con gol de Marcelo Herrera. Este encuentro sirvió como presentación para los DT de ambos equipos: Pedro Troglio, flamante entrenador del Ciclón; y Eduardo Domínguez, nuevo conductor del Rojo, que hoy se medirá frente a Estudiantes.



MESSI NO VIENE Aunque todavía no se confirmó oficialmente, Lionel Messi no será parte de la convocatoria de Lionel Scaloni para los dos duelos de Eliminatorias Sudamericanas que Argentina afrontará próximamente: el jueves 27 frente a Chile como visitante y el martes 1 de febrero contra Colombia como local. El rosarino demoró más tiempo del imaginado para recuperarse de su contagio de coronavirus y por ello está entrenando de manera diferenciada en el PSG. ROBERT, "THE BEST" El polaco Robert Lewandoski (Bayern Munich) fue galardonado ayer con el premio "The Best 2021" otorgado por la FIFA (votan capitanes y entrenadores de Selecciones, periodistas y fanáticos), superando en la votación al rosarino Lionel Messi, quien recibió este galardón en 2019 y fue el ganador del Balón de Oro 2021. "La Pulga" si quedó incluido en el "11 ideal" que se definió con los votos de los futbolistas. Entre las mujeres, Alexia Putellas (Barcelona) fue elegida como "The Best 2021", mientras la argentina Estefanía Banini (Atlético Madrid) integró el "11 ideal). El otro toque albiceleste de la jornada fue la distinción que recibió Erik Lamela (actual jugador de Sevilla): se quedó con el premio Puskas al mejor gol de 2021, por una definición de rabona ante Arsenal cuando todavía jugaba en Tottenham. MADRID CAMPEÓN En el estadio King Fahd Stadium de Arabia Saudita y con goles de Luka Modric y Karim Benzema, Real Madrid venció 2-0 a Athletic Bilbao y se adjudicó la Supercopa de España. Fue su 12º título en esta competencia y el primero desde el regreso de Carlo Ancelotti al banco de suplentes del Merengue. LIGAS DE EUROPA En la Premier League de Inglaterra, Manchester City venció 1-0 a Chelsea y ratificó su liderazgo: suma 56 puntos y ostenta 11 de ventaja sobre su escolta Liverpool, que le ganó 3-0 a Brentford. Por su parte, el Leeds United que dirige Marcelo Bielsa consiguió un gran triunfo al superar 3-2 al encumbrado West Ham. Así se escapó de la zona roja de la tabla. En la Ligue 1 de Francia, Paris Saint Germain (sin Messi, pero con Di María e Icardi como titulares y con Paredes ingresando en el ST) venció 2-0 a Brest y alcanzó los 50 puntos. Su nuevo escolta es Niza (39 unidades), que derrotó 2-1 a Nantes y aprovechó el empate 1-1 entre Olympique de Marsella y Lille. En la Serie A de Italia, el líder Inter (50 puntos) igualó 0-0 ante Atalanta como visitante, situación que no pudo ser aprovechada por el escolta Milan (48), que cayó 2-1 como local ante Spezia. Sí descontó puntos Napoli (46), que se impuso 2-0 en su visita a Bologna. El gol argentino de la fecha fue obra de Paulo Dybala, que marcó para el 2-0 de Juventus sobre Udinese.