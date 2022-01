Les entraron a robar dos veces en una semana

Ocurrió en una vivienda de la zona de Formosa y Alferi Bis, en el barrio Dignidad. Primero, se llevaron diferentes objetos. Luego, una moto y documentación de valor. "Me había quedado a dormir en lo de mi novia porque la semana pasada le habían robado y tenía miedo de quedarse sola", señala Alexis, quien ayer por la madrugada perdió su moto, y otros documentos de valor, incluyendo su DNI y una tarjeta de débito. Según explicó, se encontraba durmiendo junto a su novia en el domicilio de Alferi Bis y Formosa cuando, aproximadamente a las 2:30 de la madrugada de ayer, los despertó un estruendo: de una patada, habían violentado la puerta del garaje. Luego, rompieron también la puerta que da al comedor. "Nosotros subimos por las escaleras y salimos por la ventana del baño hacia el techo del patio… por suerte zafamos. Podría haber pasado cualquier cosa. Nos resguardamos en la casa de la vecina hasta la llegada de la policía que fue casi de inmediato, pero en vano porque ya se habían ido", señaló Alexis, a quien le robaron la moto que estaba guardada dentro del garaje. Según explicó, la semana pasada también habían ingresado al domicilio de su novia, mientras ella no se encontraba en el lugar. Fue entonces que los cacos se llevaron como botín un ventilador, una guitarra, dinero, y una garrafa. "Van dos veces en una semana. Dos denuncias. Nadie hace nada. La vez anterior no estábamos. Hoy zafamos. ¿Y la próxima? ¿La contaremos? No se puede vivir así", concluyó el indignado vecino.

