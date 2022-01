El plantel femenino de Puerto Nuevo también inició su pretemporada

La Primera División, junto a la Reserva y el Sub 16, comenzó con la preparación para el próximo torneo de la Primera B Femenina. Las jugadoras trabajaron en el gimnasio y en el campo. Este lunes, el plantel femenino de Puerto Nuevo comenzó con su pretemporada con vistas a una nueva participación en la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Las jugadoras de Primera División, Reserva y Sub 16 iniciaron los entrenamientos bajo las órdenes del cuerpo técnico conformado por Néstor Daniel Gómez (DT), Eduardo Servin (AT) y Matías Valerio (PF) y trabajaron tanto en el gimnasio del club como en el campo de juego. En el caso de la Primera División, el entrenador aseguró que la pretemporada va a estar centrada en "mucha pelota, tácticos y la parte física". A su vez añadió: "Tenemos un gran grupo y muy buen equipo, así que solo falta pulir detalles". Por su parte, Reserva y Sub 16 tendrán entrenamientos enfocados en "mucha" técnica y en lo físico. "Tratamos de prepararlas desde lo mental para esto que es nuevo y sembrar la semilla del día de mañana", comentó Gómez. Además, el DT adelantó que tienen planeados varios partidos amistosos con equipos de la Primera A, B y C, pero que, por el momento, no están definidas las fechas. Asimismo, están considerando participar en algún torneo de verano. Con vistas al próximo campeonato, el DT afirmó que se va a enfocar en pelear hasta el final, como lo hace siempre el equipo, en busca del ascenso a la máxima categoría. "En Primera queremos pelear bien arriba. Jugar el reducido por el ascenso", aseguró, al tiempo que agregó: "Con las demás categorías buscamos competir al máximo y formarlas para el futuro". Finalmente, las pruebas de jugadoras continuarán los miércoles y domingos y las fechas se confirmarán a través de las redes sociales del fútbol femenino Auriazul que ya puso en marcha una nueva pretemporada.

LAS PORTUARIAS ENTRENAN CON LA ILUSIÓN DE VOLVER A LA PRIMERA A DEL TORNEO FEMENINO DE AFA.

“TENEMOS UN GRAN GRUPO", REMARCÓ EL DT NÉSTOR DANIEL GÓMEZ.