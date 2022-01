Alacranes: recomendaciones ante su aparición

La época estival es propicia para la proliferación de alacranes. Es por eso que desde la Dirección General de Calidad Ambiental, Bromatología y Zoonosis del Municipio brinda una serie de recomendaciones para prevenir su presencia en los domicilios y cómo proceder ante picaduras. Los alacranes son arácnidos que viven cerca de las viviendas, generalmente se encuentran en el campo, y lo que buscan es alimentarse de insectos. Conforme a ello, aconseja mantener las viviendas sin cucarachas, mantener la limpieza de los espacios y tapar los desagües (cocina, baño, lavadero) con rejillas que impidan que salgan de allí. También, es importante tapar los espacios que quedan entre las puertas y el piso. Ante la presencia de un alacrán, sugiere "no tocarlo y tratar de recogerlo colocando un frasco sobre el animal y pasando un papel por abajo, para luego dar vuelta el frasco y ponerle la tapa". Respecto a cómo actuar ante una picadura, indica que se debe sanitizar la zona afectada con abundante agua y jabón neutro (blanco), colocar compresas frías o hielo y concurrir a un centro médico de inmediato. Si es posible, además, atrapar al alacrán y llevarlo para que un médico o especialista pueda saber de qué especie se trata. No se deben hacer torniquetes, ni colocar alcohol, tampoco intentar succionar el veneno con la boca. Asimismo, desaconseja la fumigación ya que este arácnido tiene una membrana gruesa que lo recubre y el insecticida que se aplique debe tener la concentración justa; y para que el producto haga efecto y el alacrán se muera tiene que tomar contacto directo con el ejemplar. Si se echa veneno indiscriminadamente para evitar su presencia en los hogares, puede ocurrir lo contrario, es decir, se altera su comportamiento y se extermina su alimento en los patios, que son grillos, cucarachas y otros insectos; obligando a buscar en otros lugares como las viviendas. En la Provincia de Buenos Aires habitan dos especies, una que es venenosa y otra que no. El Tityus es venenoso y lo identificamos porque sus miembros anteriores son pinzas en forma alargada, tiene un color caramelo claro y tres bandas negras sobre su dorso. La otra especie, el Bothriurusbonaerensis, no es venenosa, es más oscura y tiene sus pinzas más anchas y cortas. Por último, recuerda que el número de WhatsApp 672492 se encuentra disponible de forma exclusiva para que los vecinos envíen una fotografía de los alacranes que encuentren cerca de su hogar para su identificación.

