MEETING El canciller Santiago Cafiero se reunió en Washington con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, con quien dialogó sobre las negociaciones entre la Argentina y el FMI y le pidió apoyo ante el organismo para que "no se restrinja el crecimiento de la Argentina". Cafiero se reunió por poco más de una hora con el encargado de las relaciones internacionales de la administración de Joe Biden en el salón Thomas Jefferson del Departamento de Estado, acompañados por el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, y por el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols. Según informó la Cancillería a través de un comunicado, el ministro argentino le transmitió a Blinken que la Argentina "ha emprendido una senda que pretende consolidar la estabilidad macroeconómica y el crecimiento económico sostenible e inclusivo". En este sentido, Cafiero concluyó que "es necesario un mensaje de la autoridad política al Tesoro" para contar con "el apoyo de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional, y que de este modo no se restrinja el crecimiento de la Argentina", precisó el comunicado.



PARO DE TRENES El servicio de trenes en todos sus ramales no funcionará el próximo jueves debido a un paro de 24 horas lanzado por la Unión del Personal Superior Ferroviario (UPSF), a raíz de distintos reclamos laborales a las empresas del sector. La medida de fuerza que regirá desde las 0 a las 24 alcanzará a las líneas Sarmiento, Roca, San Martín, Mitre, Belgrano Sur y Tren de la Costa, como también larga distancia y regionales y el Belgrano Cargas y Logística S.A. El paro, sostuvo la UPFS, es "como consecuencia de los sucesivos planteamientos no resueltos y habiéndose agotadas las negociaciones con las empresas SOFSE y BCYL". Los reclamos del gremio son por "discriminación laboral, en virtud de las carencias o ausencias de remuneración por antigüedad, pago del refrigerio diario, porcentaje del título universitario y terciario, el no reconocimiento de los derechos y beneficios hacia los afiliados". ACTO EN GESELL Los padres de Fernando Báez Sosa encabezaron este martes por la tarde un emotivo acto interreligioso en Villa Gesell, a dos años del crimen de su hijo, perpetrado por un grupo de rugbiers a la salida del boliche Le Brique. "Han pasado dos años y es como si fuera ayer que recibimos la peor noticia", indicó entre llantos Graciela Sosa, madre del joven asesinado, quien al finalizar su oratoria se descompensó y tuvieron que atenderla. Asimismo, la mujer agradeció a las personas que asistieron al acto, en el que también estuvo el abogado de la familia Fernando Burlando. "Les pedimos que nos den fuerzas para afrontar este momento. No es fácil estar en eL lugar donde asesinaron a tu hijo. Ustedes me dan la fuerza para no decaer. Sin ustedes no somos nada", indicó Graciela. PICO Y OPTIMISMO El Ministerio de Solidaridad y Salud de Francia registró este martes 464.769 casos positivos por Covid-19, la mayor cifra reportada desde el inicio de la pandemia, que incluye además los contagios del pasado fin de semana. De acuerdo con el ente, en la última jornada fallecieron 373 personas por causa de la enfermedad, para un acumulado de 127.638 decesos en la nación europea. Ante la situación, el Gobierno de Francia precisó que el ascenso de casos positivos alcanzó su punto culminante, por lo cual se espera el descenso de los contagios para los próximos días. Por otro lado, el número de ingresos hospitalarios continúa en ascenso con al menos 26.000 hospitalizaciones, mientras que en la unidad de cuidados intensivos se contabilizan 4.000 pacientes.