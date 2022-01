ARBA detectó en Mar del Plata edificio de lujo con 25.000 m2 cubiertos sin declarar

"Al no declararlos, la empresa está tributando casi una décima parte de lo que correspondería", explicó Cristian Girard. Los equipos de fiscalización de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) intimaron a los desarrolladores de un lujoso edificio emplazado en la zona de La Perla, en Mar del Plata, ya que no habían declarado esa construcción ante el fisco y, de esa forma, evadían el pago del Impuesto Inmobiliario. Cristian Girard, director de ARBA, subrayó que "en el marco de las acciones de fiscalización enfocadas en segmentos de alta capacidad contributiva" que se están llevando adelante en la Costa Atlántica y otros puntos del territorio bonaerense, se encontró un importante edificio en el centro marplatense, a metros de la playa, con más de 25.000 metros cuadrados cubiertos "que la firma constructora todavía no declaró", explicó. "Al no declararlos, la empresa está tributando casi una décima parte de lo que correspondería. Paga $1,6 millones por año, cuando debiera abonar $15 millones anuales por el edificio. Ese es el tamaño de la evasión", puntualizó Girard. Además, indicó que "se trata de un desarrollo inmobiliario con comodidades y servicios de lujo, con departamentos que se venden por montos superiores a los 140 mil dólares. En ese contexto, es claramente injustificable que no estén pagando el Inmobiliario como corresponde. La empresa responsable ya fue intimada y deberá hacer frente a una multa". El inmueble está situado muy cerca del centro y la playa, ocupa toda una manzana y cuenta con departamentos de 1 a 4 ambientes, todos con sus respectivos balcones y lujosos detalles de construcción. Además, posee piscina cubierta, cochera, gimnasio y spa, entre otros servicios e instalaciones. La detección de este edificio en Mar del Plata se suma a la de otros dos encontrados recientemente en Pinamar, que estaban declarados como baldíos, aunque su construcción había finalizado varios meses atrás, a tal punto que su valor de mercado superaba en conjunto los 5 millones de dólares. Para individualizar y desbaratar estos casos de evasión, la Agencia de Recaudación utiliza un sistema de fiscalización inteligente, que incluye tanto herramientas de tecnología satelital como controles de campo presenciales. "Nuestro objetivo es que el importante desarrollo inmobiliario que existe en la costa y otras regiones bonaerenses se haga con todos los trámites en regla, de manera que las edificaciones estén correctamente declaradas y paguen los impuestos correspondientes", aseguró Girard. La labor de fiscalización catastral de ARBA durante el verano abarca grandes proyectos inmobiliarios, barrios cerrados y viviendas de lujo. También se realizan otro tipo de acciones de control sobre vehículos de alta gama, camiones que trasladan mercadería, alquileres temporarios no declarados y notificación de deuda en diferentes rubros. En forma complementaria a la fiscalización, el organismo instaló en la costa varios puestos de atención al público, que posibilitan realizar pagos, consultar deuda, suscribir planes de regularización y resolver cualquier tipo de consulta tributaria.

