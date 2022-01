Efemérides del día de la fecha, 19 de Enero

DÍA DEL TRABAJADOR CERVECERO

Establecido en el año 1950, en este día se conmemora la fundación de la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines (FATCA) y se homenajea a los trabajadores por su compromiso en la preparación y comercialización de esta bebida. Originalmente denominada Federación de Obreros Cerveceros y Afines de la República Argentina (FOCARA), FATCA se fundó en el año 1936 en Quilmes durante una reunión entre las autoridades del Sindicato de Obreros Maltería Hudson, la Sociedad de Obreros Quilmes, el Sindicato Obreros Bieckert y la Sociedad Obreros Bilz.

BOCA SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL TORNEO DE TRANSICIÓN FEMENINO 2020

Hace un año Boca vencía 7-0 a River, en el Estadio José Amalfitani, y se consagraba campeón del Torneo de Transición Femenino 2020. Así, se convirtió en el primer campeón de la era profesional del fútbol femenino. El equipo dirigido por Christian Meloni e integrado por Laurina Oliveros, Julieta Cruz, Carolina Troncoso, Yamila Rodríguez, Clarisa Huber y Lorena Benítez, debutó venciendo 4-0 a Excursionistas con goles de Stábile (2), Andrea Ojeda y Fabiana Vallejos. En el siguiente partido, Las Gladiadoras se impusieron 2-0 frente a SAT con tantos de Ojeda y Huber. Por el mismo resultado venció a Gimnasia y Esgrima de La Plata y, posteriormente, goleó 8-0 a Huracán con goles de Andrea Ojeda (3), Coty Vázquez (2), Fanny Rodríguez, Carolina Troncoso y Yamila Rodríguez.

En Cuartos de Final, "aplastó" 8-0 a Platense con tantos de Y. Rodríguez (3), Quiñones, F. Rodríguez, Vallejos, Troncoso y Ojeda. Luego, en las Semifinales, le ganó 2-0 a San Lorenzo por obra de Vallejos (penal) y Ojeda. Así, avanzó a las Finales y se enfrentó a River en cancha de Vélez; allí, goleó 7-0 a Las Millonarias. Los goles los convirtieron Huber, Y. Rodríguez, Benítez, Vallejos (2) y Ojeda (2). "Por suerte hoy pudimos hacer nuestro juego. Estamos contentas por ser el primer campeón del profesionalismo, esta alegría se la debo a todas mis compañeras porque dejan todo en cada pelota" manifestó Lorena Benítez en ese entonces.

SE LANZA "OUT OF THE WOODS"

Un día como hoy en el año 2016, Taylor Swift lanzaba el sencillo "Out of the Woods". Perteneciente al álbum "1989" (2014) y compuesto por la cantante estadounidense junto a Jack Antonoff, la canción es acerca de una relación amorosa de la artista: "Esta canción trata sobre la fragilidad y el tipo de naturaleza rompible de algunas relaciones. Esta era una relación en la que se vivía el día a día, preguntándose a dónde iba, si iba a ir a alguna parte, si iba a terminar al día siguiente".