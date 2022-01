Una página de "El Hombre Araña" se vendió en más de tres millones de dólares

Se trata de la obra de arte de tres viñetas que hizo Mike Zeck para la página 25 de "Secret Wars No. 8" de Marvel Comics trae la primera aparición del traje negro de Spidey. Una sola página de un cómic de Spider-Man (El Hombre Araña) de 1984 se vendió en una subasta por un récord de 3.360.000 millones de dólares, en un evento de Heritage Auctions realizado en Dallas, Estados Unidos. La obra de arte de tres viñetas que hizo Mike Zeck para la página 25 de "Secret Wars No. 8" de Marvel Comics trae la primera aparición del traje negro de Spidey, informó la agencia de noticias AFP. El traje de simbionte eventualmente conduciría a la aparición del personaje Venom, el "supervillano" creado para la Marvel Super Heroes Secret Wars, una serie publicada por Marvel Comics en 1984-85. El récord anterior para una sola página de arte del interior de un cómic estadounidense fue un cuadro que mostraba la primera imagen de Wolverine en una edición de 1974 de "The Incredible Hulk". La página se vendió por 657.250 dólares. La oferta récord, que comenzó en $330,000 y superó los $3 millones, se produjo el primer día del evento de cómics de cuatro jornadas de Heritage Auctions en Dallas. El récord anterior para una página interior de un cómic de EE. UU. fue de $ 657,250 por el arte de una edición de 1974 de "The Incredible Hulk" que presentaba un adelanto de la primera aparición de Wolverine. La página 25 cuenta la historia de origen del ahora icónico traje negro de Spider-Man. También una de las pocas copias sobrevivientes del debut de Superman, Action Comics No. 1, se vendió por $3.18 millones, colocándolo entre los libros más caros jamás subastados.



