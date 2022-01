Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 19/ene/2022. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 19/ene/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

GANÓ INDEPENDIENTE Anoche, en el Estadio Uno de La Plata y con muchas ausencias por Covid (no estuvo presente el DT Eduardo Domínguez), Independiente venció 3-1 a Talleres de Córdoba con un gol de Andrés Roa y un doblete de Alan Velasco, el juvenil de 19 años que continuaría su carrera en la Major League Soccer de los Estados Unidos. De esta manera, el Rojo se recuperó de la derrota sufrida ante San Lorenzo en su debut en este Hexagonal de Verano. Por su parte, en Talleres, que comenzó ganando con una conquista de Matías Esquivel, se presentó el DT Ángel Hoyos.



PREPARA LA VUELTA El delantero Darío Benedetto aseguró este martes que cumplirá con su "palabra" de regresar a Boca Juniors, tal como prometió tras su partida a mediados de 2019. Desde España, en sus últimas horas como jugador de Elche, "Pipa" reveló que para confirmar el regreso al Xeneize "falta hacer la revisación y la firma, que es lo más importante". Igualmente aclaró: "Está todo bastante acordado". INICIA EL JUEVES 10 Después que se anunciará la programación de las primeras tres fechas, quedó confirmado que la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) empezará formalmente el jueves 10 de febrero, con la disputa de cuatro encuentros: Patronato vs Argentinos (19.15), Sarmiento vs Atlético Tucumán (19.15), Newells vs Defensa y Justicia (21.30) y Central Córdoba (SdE) vs Barracas Central (21.30). Luego, habrá otros cuatro encuentros el viernes 11; otros tres el sábado 12 (entre ellos, Unión vs River) y los últimos tres serán el domingo 13 (entre ellos, Boca vs Colón). OTRO DE PAULO El cordobés Paulo Dybala volvió a marcar para Juventus, que ayer goleó 4-1 a Sampdoria por la Copa Italia. Así, la Vecchia Signora avanzó a Octavos de Final. En tanto, el atacante argentino, cuyo contrato vence a mediados de año, anotó por segundo partido consecutivo después de convertirle también a Udinese el pasado domingo por el campeonato de la Serie A. Hoy, también por los Octavos de Final de Copa Italia, juega el Inter: enfrenta a Empoli desde las 17.00 (transmite ESPN). ENTRENÓ A LA PAR Ayer, Lionel Messi volvió a entrenar a la par de sus compañeros del Paris Saint Germain, algo que no había ocurrido desde que contrajo coronavirus a finales del año pasado. Por el momento, el rosarino no ha sumado minutos en este 2022 y ya se ha perdido tres encuentros, una racha que podría cortarse el domingo, cuando PSG se enfrente a Reims por la Ligue 1. Igualmente, no será convocado por Lionel Scaloni para la doble fecha de Eliminatorias que se disputará a finales de enero. AVANZÓ SEBA BÁEZ Uno de los grandes progresos del tenis argentino en 2021 fue el de Sebastián Báez, quien ganó seis Challengers el año pasado y así no solo ingresó al Top 100, sino que además logró participar de las Next Gen Finals (Masters Sub 21). Ahora, con 21 años recién cumplidos, Báez se dio el gusto de sumar su primera victoria en un cuadro principal de Grand Slam: ayer venció 6-4, 4-6, 6-3, 1-6 y 6-2 al español Albert Ramos Viñolas. De esta manera avanzó a la segunda ronda del Australian Open, instancia en la que chocará con el griego Stefanos Tsitsipas, 4º preclasificado del torneo. El otro argentino que logró acceder a la segunda vuelta fue Diego Schwartzman, quien esta noche enfrentará al australiano Cristopher O´Connell.

