El HCD aprobó la creación de la Agencia de Vialidad y Transporte

Fue durante la sesión extraordinaria de ayer. El cuerpo que preside Gonzalo Brutti también dio luz verde a un convenio marco entre el Municipio y la Fundación "Saber Cómo". Este miércoles por la mañana, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) se volvió a reunir para llevar adelante una sesión extraordinaria a fin de tratar dos proyectos vinculados al tránsito y al transporte que fueron elevados al recinto por el Departamento Ejecutivo. No sin debate, primeramente, el cuerpo presidido por Gonzalo Brutti aprobó la creación de una Agencia de Vialidad y Transporte que funcionará con entidad descentralizada del Municipio. Desde la oposición, Marco Colella cuestionó que el proyecto no incluya la descripción de la cantidad de recursos, tanto humanos como financieros, que serán asignados para su concreción; al tiempo en el mismo sentido Soledad Calle infirió que posiblemente se trate de un espacio creado con la finalidad de para pagar "deudas electorales" con puestos de trabajo. Según se explicó, la Agencia estará abocada a la ejecución de acciones tendientes a la prevención de siniestros de tránsito y minimización de sus efectos, garantizar al ciudadano condiciones de circulación que aseguren la integridad de las personas en la vía pública, la creación de políticas coherentes para el tratamiento de la problemática vial, abordando la reeducación de la sociedad en su conjunto. Siguiendo con el orden del día, los concejales de las dos bancadas políticas sancionaron la suscripción a un Convenio Marco de Cooperación Institucional, Asistencia Técnica y Académica, entre el Municipio y la Fundación "Saber Cómo". En esta oportunidad, Oscar Trujillo mocionó la modificación del artículo 2 del convenio, de manera tal que cada acuerdo realizado dentro del convenio sea validado por el Concejo Deliberante. La moción fue rechazada por la bancada oficialista, y acto seguido Trujillo propuso una nueva enmienda: que cada acuerdo sea informado al Concejo Deliberante, lo cual fue apoyado por unanimidad. Esta ordenanza fue impulsada por la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana a los efectos de capacitar en materia de seguridad vial a funcionarios, empleados municipales y vecinos en general.

