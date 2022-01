El sábado, La Josefa recibe a Fundición de Baradero en cancha de Las Campanas, mientras Defensores de La Esperanza visita a Sarmiento de Zárate. El domingo, Deportivo San Felipe y Desamparados se enfrentan entre sí. Este fin de semana comienza la Copa Federación Norte 2022 y los cuatro equipos campanenses que participarán del certamen ya tienen definidos sus planteles para afrontar este torneo y también sus respectivas fechas, horarios y escenarios para el debut. El primero en salir a la cancha será La Josefa, que el sábado recibirá a Fundición de Baradero por la primera fecha de la Zona B que también integran Central Buenos Aires y San Martín. El encuentro se disputará desde las 17.00 horas en cancha de Las Campanas. El mismo sábado, pero desde las 19.00 horas, Defensores de La Esperanza enfrentará como visitante a Sarmiento de Zárate. El partido corresponde a la primera fecha de la Zona D que también conforman Independencia de San Pedro y Defensores Unidos de San Pedro. Los otros dos equipos campanenses jugarán el domingo y entre sí: desde las 17.00 horas, Desamparados y Deportivo San Felipe se enfrentarán en cancha de Las Campanas por la primera fecha de la Zona C que también integran Estrada de Zárate y Atlético Baradero. LA JOSEFA Después de ser semifinalista del Torneo 90 Años de la Liga Campanense (fue eliminado en los penales por Defensores de La Esperanza), el equipo dirigido por Marcelo Tornatori sumó seis refuerzos para esta Copa Federación Norte 2022: Lucas Queipo, Mauro Garrido, Gonzalo Ramos, Uriel Brandán, Rodrigo Romero y Walter Cruz. La lista de buena fe de La Josefa se completa con Ezequiel Urbina, Sebastián Nicolin, Ezequiel Néstor Migueles, Pablo Queipo, Lucas Quiroga, Lucas Berra, Iván García, Pablo Tornatori, Daniel Canale, Fernando Criado, Facundo Rambaud, Gonzalo Maidana, Javier González, Facundo Ollace Rodríguez, Sebastián Venencio, Gustavo Sosa, Javier Alan Martínez, Diego Queipo, Leandro Gómez, Mauricio Acosta, Nicolás Maidana, Oscar Gauta, Braian Gómez, Maximiliano Romero, Agustín Gómez, Rodrigo Castillo y Alejo Dearey Sosa DEFENSORES DE LA ESPERANZA El Verdinegro llega entonado a esta Copa Federación Norte 2022 después de haberse coronado campeón de la Liga Campanense y haber cortado una racha de 22 años sin poder hacerlo. Y ahora busca mejorar lo hecho en la última edición de este certamen regional, cuando alcanzó las semifinales. Para ello, si bien perdió al experimentado Julio Serrano (pasó a Puerto Nuevo), sumó jugadores con experiencia en el fútbol local y regional como Gerardo "Pulga" Riva, Raúl Colombo, Marcelo Dorregaray y Pablo Godoy. Además, también agregó a su plantel a Nicolás Colombano, Tomas Fumeau, Cristian Torres, Gabriel Rodríguez y Alexis Tapia. Además inscribió a Brian Aranda, quien está disputando el Torneo Federal Regional Amateur con Sportivo Baradero (avanzó a la tercera fase eliminatoria de la Región Pampeana Norte). La lista de buena fe del Defe, que será dirigido por Cristian Tejera, se completa con Guillermo Friedrich, Leonel Bargas, Faustino Oroná, Emanuel Soraire, Sergio Robles, Martín Álvarez, Marcelo Cabral, Mariano Rosada, Matías Andrusyszyn, Tulio Barrio, Fidel Cantero, Maximiliano Díaz, Federico Godoy, Javier Tejera, Thomas Solís, Joanathan Pavón, Hugo Omar Andrusyszyn, Facundo Fernández, Joel Cerrudo, Esteban Soraide, Emiliano Servin, Alan Martínez y Samuel Fleita SAN FELIPE El subcampeón del Torneo 90 Años vuelve a competir regionalmente y para ello sumó refuerzos como Alan Sosa, Brian Regini, Facundo Ferulano, Martín Canale, Rodrigo Badaracco, Matías Scheffer, Leandro Salvador, Jonathan Leguizamón, Luciano Gómez y Franco Enriques. La lista de buena fe del Aurinegro, que será conducido tácticamente por Ángel Arriola, se completa con Francisco Rapuzzi, Kevin Silva, Juan Ramón Morales, Walter Silva, Sebastián Zalazar, Santiago Álvarez, Brian Pérez, Alexis Dinter, Pablo Di Luca, Fabricio Sánchez, Jonathan Nauberg, Ulises Sánchez, Juan Pablo Rodríguez, Agustín González, Matías Revainera, Gonzalo Agüero, Gustavo Rivero, Juan Marcos Cardozo, Dylan Penida, Joaquín Rapuzzi, Lautaro Machado, Hugo Ávalos y Diego Andrade. DESAMPARADOS El conjunto del barrio Villanueva se ganó su lugar en la Copa Federación Norte 2022 con su histórica actuación en el Torneo 90 Años, certamen en el que logró alcanzar las semifinales. Y en la lista de buena fe que presentó para el torneo regional inscribió a Horacio Manuel Falcón, el jugador que más veces vistió la camiseta de Villa Dálmine (432 partidos). Aunque no está confirmada su presencia, en Desamparados esperan poder convencer al "Otto", que tiene 41 años, para que dispute algunos partidos y aporte su experiencia. La lista de buena fe del equipo dirigido por Ramón Córdoba cuenta también con Alexis González, Luis Fernando Acosta, Miguel Ángel Sánchez, Gustavo Daniel Folguera, Franco Daniel Villegas, Brian Marcos Martínez, Félix Isaac Mansilla, Fernando Sena, Facundo Zárate, Ithiel César Maidana, Braian Ezequiel Aranda, Matías Gabriel Martínez, Matías Agustín Rueda, Jonatan Ezequiel Sena, Enzo Agustín García, Mario Yamil Caba Cruz, Jhon Franco Céspedes Ortíz, Geremias Córdoba, Isaías Arguello, Luis Martínez, Lautaro Falcón, Rodrigo Regini, Iván Águila, Tomas Galetti, Alexis Pablo Samuel, Guillermo Fernández, Brian Andrés Balmaceda, Eduardo Romero, Marcelo Castillo, Gonzalo Churruarín y Mauro Soler.





TULIO BARRIOS, CAPITÁN DE DEFENSORES DE LA ESPERANZA, RECIENTE CAMPEÓN DEL "TORNEO 90 AÑOS" DE LA LIGA (FOTO: FOTOGRAFÍAS JMV).





HORACIO FALCÓN, EL JUGADOR CON MÁS PARTIDOS EN VILLA DÁLMINE, FUE INSCRIPTO POR DESAMPARADOS, AUNQUE NO ESTÁ CONFIRMADA SU PRESENCIA.