Cuatro campanenses participaron del 37º Triatlón Internacional de La Paz

En la prueba icónica de la especialidad en nuestro país, Nicolás González tuvo una gran actuación: fue 5º en su categoría y quedó en el Top 30 de la General. También compitieron Guillermo Galeano, Pablo Fernández y Fernanda Gioppato. El pasado sábado se desarrolló la 37ª edición del Triatlón Internacional de La Paz, ciudad entrerriana que fue declarada recientemente "Capital Nacional del Triatlón". Y no es para menos: por la historia que tiene esta tradicional competencia, algunos la definen como "la meca" de la especialidad en nuestro país. Este Triatlon se divide en dos modalidades: la más corta es denominada Sprint (consta de 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie), mientras que la prueba principal es la Standard (1,5 kilómetros de nado, 40 kilómetros en bicicleta y 10 kilómetros a pie). Entre ambas modalidades se contabilizaron más de 900 inscriptos. Y en Standard compitieron cuatro atletas campanenses, entre los que se destacó Nicolás González, quien completó la prueba en 2 horas, 14 minutos y 24 segundos. Con ese registro se ubicó en el 5º puesto de la categoría Caballeros 40-44 años y en el 29º lugar de la General. "Logramos estar ahí. Para todos los que hacemos triatlon, La Paz es una prueba icónica y poder estar adelante, con tipos grosos, estuvo bárbaro. Así que terminé muy contento con la prueba y el resultado", le contó Nicolás a LAD. Su participación se dividió en 25m46 de nado, 1h01m25s en la bicicleta y 43m18s de carrera a pie. "Hacía un calor increíble. De por sí, La Paz es una ciudad calurosa, pero el sábado hubo una temperatura fuera de lo normal, que generó complicaciones en la hidratación, por ejemplo. El río estaba bajo y a todos nos costó el paso por el agua. Por suerte salí adelante y en bicicleta me pude juntar con un grupo interesante, que iba rápido. Y después de la bici corrí con lo que tenía, como se podía", repasó González, "La Paz tiene una cualidad muy linda: corrés por los barrios de toda la ciudad y la gente te alienta y te transmite una gran energía. Otro plus importante era saber que en la llegada estaba mi familia y eso me ayudó a dar todo para terminar de la mejor manera", agregó Nicolás. En la rama masculina participaron otros dos atletas de nuestra ciudad: Guillermo Galeano culminó el recorrido en 2h40m51s (quedó 31º en la categoría Caballeros 45-49 años y 210º en la General), mientras Pablo Fernández debió abandonar en el tercer kilómetro del último parcial por molestias propias del extremo calor y la alta exigencia. El póker de participantes campanenses se completó con la presencia de Fernanda Gioppato, atleta del Club Ciudad de Campana, quien completó la prueba en 3 horas, 7 minutos y 13 segundos, tiempo que le permitió ubicarse en el 7º puesto de la categoría Damas 45-49 años y en la 47ª posición de la General femenina. Esta 37ª edición del Triatlón Internacional de La Paz fue ganada por el juvenil santafesino Tadeo Barufatto, con tiempo de 2h03m32s, quien superó en un reñido duelo al entrerriano Tomás Clivio (2h03m56s). En tanto, el tercer escalón del podio quedó para el bonaerense Santiago Beltrán (2h04m44s). Entre las mujeres, la ganadora fue la santafesina Catalina Ingaramo, con marcha de 2h24m18s. La escoltaron las bonaerenses Julieta Arias (2h29m40s) y Alejandra Lacerna (2h30m10s).

