El Municipio volvió a pedirle a los vecinos colaboración con la limpieza de la ciudad

"Es ante el pronóstico de lluvias y tormentas, con el objetivo de ayudar en el buen funcionamiento del sistema pluvial", explicaron. Buscan evitar que residuos arrojados a la vía pública impidan el escurrimiento del agua. Teniendo en cuenta la continuidad del pronóstico de lluvias, desde la Municicipalidad de Campana se insistió en solicitar la colaboración de los vecinos para con la limpieza de la ciudad. En ese sentido, desde el Municipio se pidió no tirar residuos a la vía pública, "ya que pueden causar la obstrucción de los desagües pluviales, provocando anegamientos de calles" si finalmente se dan las tormentas anunciadas por el servicio meteorológico. En tal sentido, explicaron que "la limpieza no tiene que ver solamente con una cuestión estética, sino también con el buen funcionamiento de la infraestructura urbana, porque la basura que se arroja a la calle luego es arrastrada por las lluvias hacia las bocas de tormenta retardando el escurrimiento del agua, y hasta obstruyéndolo". Mientras tanto, según se informó, cuadrillas de la Secretaría de Espacio Público vienen realizando una ardua tarea de mantenimiento integral en calles y avenidas, retirando grandes cantidades de desechos como también de ramas y hojas secas. Los operativos se ejecutan diariamente e incluyen también la limpieza de zanjas, alcantarillas y sumideros. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS La disposición de los residuos en la vía pública está regulada por la Ordenanza Municipal Nº 4869/06. La misma establece que está prohibido arrojar la basura o cualquier desecho en la vía pública y es obligatorio poseer un canasto para tal fin frente a sus domicilios. Además, indica que los residuos deben estar dispuestos en bolsas y retirados de los hogares teniendo en cuenta los horarios del servicio de recolección. Tal normativa alcanza también a los restos de cortes de pasto, hojas y montículos, que deben estar embolsados y no ser colocados en la vía pública.

Los trabajos de limpieza se intensificaron ante el pronóstico de lluvias.





Los operativos se llevan adelante en distintos sectores de la ciudad.





Se solicita a los vecinos colaborar con la limpieza para evitar daños en los conductos pluviales.