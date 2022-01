Milla insiste con la explotación off shore: "Es muy importante por las fuentes de trabajo que puede generar"

El líder de los trabajadores petroleros privados a nivel nacional reivindicó la decisión del gobierno de autorizar la búsqueda de hidrocarburos frente a las costas bonaerenses. El 2021 cerró en materia energética con la decisión del gobierno nacional de permitirle la exploración a empresas petroleras en el Atlántico Sur frente a las costas bonaerenses: el objetivo es encontrar yacimientos viables de petróleo y gas off shore. La medida desató una fuerte polémica. Diversas agrupaciones ambientalistas y políticas cuestionaron la iniciativa, advirtiendo por su impacto en el océano y playas más cercanas. Greenpeace llegó a difundir una fotografía de jóvenes frente al mar bañados en crudo con la leyenda "si hay petroleras habrá derrame". En tanto, se organizaron marchas en todo el país bajo el lema #Atlanticazo. La más grande ocurrió en Mar del Plata, donde incluso su intendente acudió a la Justicia para frenar la exploración. Pero estas reacciones provocaron una respuesta igual de contundente desde actores vinculados a la cadena de valor de los hidrocarburos. Hasta el Instituto Argentina del Petróleo y el Gas (IAPG) publicó una dura carta en la que habló de una "embestida sin precedentes" contra la actividad y tildó de "pseudo ciencia" los argumentos dirigidos a frenar el desarrollo del off shore. Luego el que sumó su voz al conflicto fue Pedro Milla, secretario general de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustible. Semanas atrás, el referente gremial aseguró que la eventual instalación de plataformas "va ser una gran forma de darle a los argentinos que no tienen": energía. Ahora, Milla insistió otra vez en la importancia de abrir camino al off shore. "La inversión para nosotros es muy importante por las fuentes de trabajo que puede generar", subrayó. Las plataformas para la extracción de hidrocarburos no son parte del paisaje habitual del litoral marítimo argentino, pero lejos están de constituir una novedad. La exploración local se remonta 90 años atrás. Desde entonces se han perforado 187 pozos en el lecho marino con algunos hallazgos de interés. La operación nacional se concentra en la Cuenca Austral, compartida por las provincias de Tierra del Fuego y Santa Cruz. El 17% del gas que produce en el país viene hoy de 36 pozos operativos en el mar. El otorgamiento de licencias para explorar en la costa bonaerense, a 300 y 400 kilómetros de Mar del Plata, es para la empresa Equinor, la estatal noruega y principal jugador en la actividad off shore del Mar del Norte. A ella se le sumarán YPF y Shell. "En el país ya hay plataformas de esas características, entre ellas, en Tierra del Fuego y en Río Gallegos que trabajan normalmente, no han generado ningún tipo de problema ambiental. Desde la Federación vamos a trabajar fuertemente para que este proyecto se lleve a cabo", comentó Milla. Y sostuvo: "Pude visitar y conocer la plataforma que tiene la empresa Total en Tierra del Fuego, a 20 kilómetros de la costa. La parte operativa dentro de la plataforma tiene una seguridad muy importante para el personal, también en lo que tiene que ver con el medioambiente. Hay además una capacitación permanente de los trabajadores para que todo salga como corresponde". Además, Milla criticó la postura adoptada por Guillermo Montenegro, jefe comunal marplatense. "Sorprendieron sus declaraciones porque está expresando algo sin tener noción de lo que es una plataforma offshore, no lo entiendo. Claramente es un tema político. Además, esa adjudicación de las zonas se dio en el gobierno de Macri. Fue cuando Javier Iguacel era el responsable de Energía", afirmó.

