P U B L I C



ONCE PUNTOS ABAJO Una familia tipo necesitó reunir ingresos por $76.146,13 para no caer en la pobreza al cierre de 2021. Esto representa un alza de 40% en la comparación interanual, casi 11 puntos por debajo de la inflación general. Esta diferencia se explica por el impacto del congelamiento de las tarifas de servicios públicos y transporte y acuerdos de precios que mantuvieron sin cambios valores de productos esenciales. Los $76.146,13 es el valor que alcanzó la Canasta Básica Total (CBT) que elabora el INDEC y establece los límites de ingresos para determinar la pobreza en el país. La CBT está compuesta por un conjunto de alimentos y servicios básicos para la subsistencia de una familia compuesta por un matrimonio y dos hijos. El organismo estadístico también elabora la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que en este caso determina la línea de indigencia, ya que sólo está formada por alimentos.



EVASIÓN EN LA PLAYA La Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) descubrió durante operativos realizados en Pinamar y Cariló en la primera quincena de enero más de 100 casas y edificios de lujo que figuraban como baldíos, lo que representa una evasión de más de 30 millones de pesos. Los 42 mil metros sin declarar ante el Fisco bonaerense corresponden a 23 edificios y complejos de departamentos, y a más de 100 casas de lujo. En ese sentido, el director ejecutivo de la agencia, Cristian Girard, precisó en declaraciones periodísticas: "Con estas acciones buscamos generar percepción de riesgo, dar la clara señal que necesitamos que los desarrolladores inmobiliarios se pongan en regla. La buena noticia es que en Pinamar hay un boom de la construcción desde el año 2018, probablemente desde el blanqueo de Mauricio Macri. Ello tiene que hacerse pagando los impuestos", opinó. CRIMEN EN ROSARIO Una mujer fue hallada asesinada con múltiples puñaladas en la pensión donde residía en la ciudad santafesina de Rosario y la Justicia investiga si se trató de un femicidio. Fuentes policiales informaron que la joven, identificada como Melani Juárez, habría sido asesinada hacía más de un día del momento del hallazgo del cuerpo, y que el ingreso a la habitación no estaba forzado. La víctima estaba en una habitación ubicada en la calle 9 de Julio al 500, en pleno centro rosarino, luego de que sus familiares detectaran su ausencia de las redes sociales (donde solía publicar contenido asiduamente y ya hacía 48 horas que no lo hacía) y que no respondía los llamados el pasado sábado 15 de enero. Al arribar al lugar la Policía encontró la habitación llena de sangre y Juárez tirada en el lugar con entre 12 y 14 puñaladas en el cuerpo. "El televisor estaba encendido a todo volumen y el cuerpo de Melani se encontraba desnudo, ensangrentado, en el piso, con la cabeza apoyada sobre la cama", sostuvo Magalí, hermana de la mujer asesinada, en declaraciones a la prensa, luego de presentarse en el lugar donde encontraron a la joven. CERCA PERO NO TANTO Un asteroide del tamaño de la mitad de una cancha de fútbol pasará cerca de la Tierra el mes próximo, sin representar una amenaza para el planeta, informó el Observatorio de la Montaña Púrpura de la Academia de Ciencias de China. Fue visto por primera vez el 1º de enero. El Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional confirmó el descubrimiento del asteroide y lo designó 2022 AA, lo que significa que es el primer asteroide cercano a la Tierra que se descubre este año. Desde entonces, las estaciones de observación de Estados Unidos y Chile lo han seguido de cerca. Se calcula que el objeto recién descubierto tiene 43 metros de ancho y pertenece al grupo de asteroides Apolo.