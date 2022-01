Alberto Fernández se recluyó en Olivos por ser contacto estrecho de un caso de Covid

El Presidente extremará los cuidados pero no se aislará, debido a que tiene las tres dosis y el protocolo para estos casos se modificó. Mantendrá su agenda pero con distancia prudencial y barbijo" y sin participar de actos masivos por tres días. El presidente Alberto Fernández decidió recluirse ayer y hasta el viernes en la quinta de Olivos debido a que una camarera de la residencia oficial dio positivo en Covid-19, por lo que extremará los cuidados durante esta semana. Así lo confirmaron fuentes de la Casa Rosada, quienes precisaron que se trata de la camarera que le sirve el desayuno al mandatario, por lo que mantiene contacto diario con ella, aunque aclararon que su reclusión es preventiva, dado que está vacunado con tres dosis. "El Presidente permanecerá en Olivos manteniendo sus actividades de forma cuidada por ser contacto estrecho de un caso positivo. No está aislado porque tiene tres dosis y ningún síntoma", precisó la portavoz presidencial Gabriela Cerruti. Al respecto, la funcionaria puso de relieve que el jefe de Estado "tiene las tres dosis aplicadas y seguirá con su agenda, con los cuidados" pertinentes y no participará de actos masivos por los próximos días. "Si bien en estos casos no se indica hisopado se hará un testeo hoy y otro mañana", agregó Cerruti al informar los detalles de los pasos que seguirá el mandatario en los próximos días. También dio positivo de coronavirus una de las secretarias del presidente, pero el diagnóstico lo recibió el lunes y el presidente no estuvo en contacto con ella desde el jueves anterior. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, no fue la excepción y terminó contagiado de Covid-19. "Tiene tres vacunas y no tiene ningún síntoma. Se está cuidando", precisaron las fuentes consultadas del Gobierno. El Presidente, que recibió la tercera dosis de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19 el 6 de diciembre pasado, se había contagiado de coronavirus en abril de 2021, por lo que tuvo que aislarse durante dos semanas en la quinta presidencial. Según indicó la portavoz presidencial, el episodio no le impedirá a Fernández recibir al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, tal y como tenía previsto aunque la reunión se hará "con la distancia prudencial y el uso de barbijos".

