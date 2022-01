Efemérides del día de la fecha, 20 de Enero

DÍA DE LA CONCIENCIACIÓN POR LOS PINGÜINOS

En este día se pretende aumentar la conciencia acerca de la preservación, protección y cuidado de los pingüinos. Dichas aves marinas habitan en colonias ubicadas en la Antártida, Australia, Nueva Zelanda, Sudamérica y Sudáfrica. Según National Geographic, por lo general viven entre 10 y 20 años en colonias en las que pueden llegar a convivir miles de ejemplares; por otra parte, se alimentan básicamente de peces y plancton y se pueden diferencias hasta 18 especies diferentes.

DAVID TREZEGUET SE RETIRA

En el año 2015 David Trezeguet anunció su retiro y puso fin a su exitosa carrera futbolística. La misma inició en Platense, equipo en el que debutó en Primera División a los 16 años, en el empate 1-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata. Después, partió a Europa y vistió la camiseta del A. S. Mónaco: "Jugar en Europa es el sueño de todo jugador y yo no podía desperdiciar esa oportunidad" dijo a La Nación. En dicho club, el delantero franco-argentino se consagró campeón de la Ligue 1 (1996/97 y 1999/00) y la Supercopa de Francia (1997). A mediados del año 2000, arribó Juventus y, con el tiempo, salió campeón de la Serie A (2001/02 y 2002/03), la Serie B (2006/07) y la Supercopa de Italia (2002 y 2003).

Tras pasar por Hércules de Alicante CF (España) y Baniyas Club (Emiratos Árabes), Trezeguet retornó al país para jugar en River, club en el que logró el ascenso a Primera División en el año 2012: "Y lo que me tocó vivir fue el conocimiento de River, de la locura y la pasión, de emociones diferentes. Fueron seis meses de una locura extrema. Y el amor de un público que me lo gané en seis meses" dijo Trezeguet a Clarín. Posteriormente, pasó a Newell´s Old Boys y, finalmente, jugó en F. C. Pune City (India) en el año 2014. "No poder despedirme con un saludo al mundo River fue algo que me faltó y me impactó fuerte. Pero las cosas se dieron así". Por otra parte, con la Selección francesa se consagró campeón del mundo en el año 1998 y de la Eurocopa en el año 2000.

SE LANZA "HIT THE LIGHTS"

Un día como hoy en el año 2012, Selena Gómez lanzaba el sencillo "Hit the Lights". Perteneciente al álbum "When the Sun Goes Down" (2011) y compuesto por Daniel James junto a Leah Haywood y Tony Nilsson, la canción es sobre vivir el momento: "Siento que todos pueden identificarse con esta canción. Es una de esas canciones sobre vivir el momento mientras se mantiene como un gran sencillo de baile de verano".