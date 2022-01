Certificado de discapacidad: cómo y quién puede tramitarlo

El certificado es gratuito y tiene fecha de vencimiento. Una Junta Evaluadora interdisciplinaria determina si al ciudadano le corresponde la emisión o no. El Certificado Único por Discapacidad (CUD) es un documento público válido en todo el país que permite ejercer los derechos y acceder a las prestaciones previstas en las leyes nacionales 22431 y 24901. La tramitación es voluntaria y gratuita, pero no cualquier persona puede adquirirlo, una Junta Evaluadora interdisciplinaria determina si corresponde la emisión o no. Las personas consideradas con discapacidad y que pueden tramitar el CUD deben tener alguna deficiencia motriz, sensorial, intelectual o mental. Además, de no poder participar en igualdad de condiciones en la sociedad porque se encuentran con alguna barrera que se los impide. El ciudadano que obtenga su CUD tendrá además estos derechos: - Salud: cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación (medicamentos, equipamiento, tratamientos) que requiera en relación a lo que fue certificado como discapacidad. - Transporte: traslados gratuitos en el transporte público terrestre. - Asignaciones familiares: ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, asignación familiar por hijo con discapacidad, asignación por conyugue con discapacidad. - Otros trámites: exención de pago de peajes, impuestos (municipales, patentes, entre otros). En estos casos la exención debe solicitarse ante la autoridad de aplicación de cada normativa. - Símbolo Internacional de acceso: libre estacionamiento, en los lugares permitidos, independientemente del vehículo en el que te traslades. Para tramitar el Certificado Único por Discapacidad, debe ingresarse a www.argentina.gob.ar , dirigirse a la opción de "Personas con discapacidad" y hacer click en "Certificado Único de Discapacidad". Allí se deberá completar una planilla con el tipo de trámite, edad (preguntan si sos mayor de edad) , cobertura médica, origen del problema por el cual se solita el certificado y el lugar de residencia para saber a dónde ir para que te den un turno. Finalizada esa parte, se tienen que reunir toda la documentación necesaria con el equipo de salud que te trata (certificados médicos, informes, planillas y estudios complementarios). Con todos esos papeles, trasladarse al lugar asignado en la consulta personalizada y pedir un turno para la Junta Evaluadora. Al día siguiente, asistir a la evaluación de la Junta. El Certificado Único de Discapacidad o la denegatoria lo puede retirar cualquier persona mayor de 18 años con el documento original del solicitante en el lugar donde fue evaluado, en la fecha que le hayan indicado. El trámite es gratuito y voluntario. A su vez, el carnet cuenta con una fecha de vencimiento establecida por la Junta Evaluadora. En caso de pérdida o extravío, se debe realizar la denuncia policial y sacar turno en la Junta para obtener un nuevo certificado. Es importante destacar que el CUD tiene validez en toda la Argentina.