Este tipo de chequeos es inclusivo a la diversidad sexual y a la edad de cada paciente. Es de crucial importancia la revisión ginecológica periódica en todas las sexualidades desde los 20 años o en el inicio de actividad sexual. Continuando con #ChequeateCMR les contamos otro de los circuitos: CHEQUEO ANUAL GINECOLÓGICO: Este circuito consiste en: -PAP (papanicolaou): ¿Qué es? El Papanicolaou se usa para detectar células anormales en el cuello uterino. A veces, las células recogidas con la prueba de Papanicolaou se analizan para detectar el virus del papiloma humano o VPH, que puede provocar cambios en la célula. Esta prueba se realiza para diagnóstico de Cáncer de cuello uterino, ¿Qué preparación previa? Con el fin de asegurarse de que los resultados de la prueba de Papanicolaou sean lo más precisos posible, no tener relaciones sexuales durante 2 o 3 días antes de la prueba ni estar menstruando. Para evitar eliminar las células anormales, durante 2 a 3 días antes de la prueba no use lo siguiente: Tampones. Óvulos o Espumas anticonceptivas. ¿Como se hace? El médico utiliza un espéculo vaginal para mantener las paredes vaginales separadas y para ver el cuello de la matriz. Luego, se toma una muestra de células del cuello del útero y se envían a analizar con el patólogo estando los resultados entre 10 a 15 días. Es un procedimiento que no duele, no lastima, solo provoca cierta incomodidad. -Ecografía mamaria: ¿Qué es? Es un estudio por imágenes no invasivo complementario de la mamografía, informa las características de una lesión si es líquido, sólido o mixto. -Ecografía ginecológica o transvaginal: ¿Qué es? Es un estudio por imágenes no invasivo que permite examinar sin daño ni irradiación, que mediante ondas de ultrasonido permite examinar los genitales interno útero, ovarios, trompas de Falopio, cuello uterino y áreas circundantes de la pelvis. ¿Qué tipos de ecografías? La ecografía ginecológica se realiza a través del abdomen en aquellas mujeres que todavía no han tenido relaciones sexuales, cuya preparación es tomar 1 litro de agua una hora antes del estudio con retención de orina para facilitar la visualización. Y la ecografía transvaginal o intravaginal se realiza luego del inicio sexual, no requiere preparación. ¿Estoy menstruando puedo hacerla? No. -Mamografía Bilateral: ¿Qué es? Es un estudio por imágenes para evaluación mamaria donde se realiza una radiografía de la mama utilizando dosis muy bajas de radiación. Se utiliza para la detección temprana de lesiones en la mama, algunas de ellas mínimas no palpables. Se realiza para la detección precoz de Cáncer de mama. ¿Cuándo se realiza? Es recomendable realizar mamografías a partir de los 40 o 10 años antes de la edad de aparición de cáncer de mama familiar, con una frecuencia 1 por año. ¿Es doloroso? Puede ser molesto y para evitarlo se recomienda realizar el estudio en las primeras dos semanas del ciclo cuando las mamas estén menos sensibles. ¿Cuál es la preparación? No colocarse desodorante, perfume, cremas o talco ya que puede interferir en los resultados dando falsas imágenes. -Densitometría Ósea: Es un método radiológico para diagnóstico precoz de la disminución ósea con el riesgo de fracturas. No duele y no requiere preparación. ¿Cuándo se realiza? A partir de los 65 años, o, a menor edad en la menopausia precoz o presencia de enfermedades que produzcan osteopenia. Según la edad PAP, Ecografía ginecológica, Mamografía Digital y Densitometría Ósea. Estos estudios se realizan para PREVENCIÓN y DIAGNÓSTICO precoz de CÁNCER y evitar FRACTURA DE CADERA con la alta morbimortalidad que estas patologías causan.





