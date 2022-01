En nuestra recorrida por recreos, camping, costaneras y balnearios del mes de enero 2022, llegamos por ruta Nacional Nº 9 Panamericana hasta el kilómetro 141,500 a la ciudad de Baradero, que se encuentra ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires. En el ingreso tomamos el camino a mano izquierda por ruta 41 que nos llevara después de recorrer algunos kilómetros a una rotonda sobre el camino costanero a la vera del riacho Baradero, dado que si ingresamos por mano derecha sobre Avenida San Martín estaremos tomando rumbo al centro de la ciudad. Desde la mencionada rotonda y girando en esta tomamos a mano izquierda rumbo al sector del Balneario Municipal. En el trayecto nos encontramos con una gran afluencia de público, mayormente familias, las que disfrutan de las sombras de algunos árboles, así como también otras arman gazebos, utilizan sombrillas o improvisan con alguna lona un toldo para cubrirse del sol, esto es mientras algunos miembros de estas familias realizan sus intentos de pesca sobre el Riacho Baradero, dicho sea de paso lugar muy bueno para la pesca de bogas durante el día, dándose siempre la posibilidad de capturar alguna linda tararira o cachorro de surubí al caer la tarde. Antes de llegar a nuestro destino nos encontramos con una nueva oferta turística, el Camping El Encuentro el que ocupa una parte del predio que perteneciera al Balneario de Baradero. Ingresamos para conocerlo y nos encontramos con dos excelentes cabañas, todavía en construcción para el alquiler temporal, un gran sector arbolado para poder acampar, con fogones y parrillas, mesas, bancos, piletas para el lavado de vajillas, sanitarios y duchas. Todo esto a orillas del riacho Baradero, pero como si esto fuera poco los nuevos arrendatarios de este predio municipal, instalaron en el mismo una pileta de hormigón de aproximadamente unos 20 metros de ancho por 40 metros de largo, la que cuenta con todos los servicios y la presencia de un guardavidas profesional, también y no menos importante el camping cuenta con una muy completa proveeduría. Continuando con nuestra recorrida y a poco de retomar el camino pegadito ahí nomás al Camping, nos encontramos con el ingreso del Balneario municipal de Baradero el que también se encuentra concesionado. En realidad conocemos este balneario desde que nuestros hijos eran chicos y apenas contaban con tres o cuatro años y sin dudas era nuestro lugar de fin de semana o donde íbamos a pasar unos días de campamento con nuestra carpa y todos los enseres necesarios. Por supuesto que son días inolvidables por el disfrute con los chicos jugando en la arena o en el agua y en donde les enseñé sobre el riacho Baradero sus primeros pasos en la pesca. En principio tenemos que decir que el balneario se encuentra abierto las 24 horas y el mejor ingreso para acampar es a la madrugada, dado que no hay tanta afluencia de público en el ingreso para realizar los trámites de acampe y así se pueden evitar largas colas al sol. Por otra parte nos encontramos con un predio muy cuidado y parquizado, en donde se cuenta también con el alquiler de cabañas y dormís, una importante proveeduría la que cuenta con todo lo necesario como para no tener que salir del balneario y además tienen servicio de comidas rápidas por encargue. En todo el predio se cuenta con parrilleros, mesas, bancos, sanitarios y duchas, como siempre conserva su playa de arena y su pileta artificial con agua de río, la que ocupa aproximadamente una hectárea o más del predio, siendo esta muy segura además de contar con la presencia de guardavidas profesionales su profundidad máxima ronda el metro veinte. El balneario de Baradero, como ya dijimos, también se encuentra a orillas del riacho Baradero y cuenta con bajada de embarcaciones, la que consta de una rampa de hormigón y en donde las embarcaciones son bajadas con los mismos vehículos que son remolcados, esto ofrece una buena oportunidad de pesca, ya que se puede de esta manera recorrer algunos arroyos internos con buenas ofertas de especies, más que nada en esta temporada estival. Culminando nuestra visita retomamos el camino costanero hacia la rotonda, donde nos encontramos emplazado en las alturas de las barrancas a un gran cristo crucificado, una imagen realmente impactante al cual se puede llegar después de subir por una gran escalera colocada en el lugar. El camino costanero nos lleva desde este punto a pasar por varios recreos y camping, muchos pertenecientes a sindicatos y otros privados a los que también se pueden acceder abonando el ingreso. Al llegar al edificio de Prefectura Naval Argentina y zona del puerto nos encontramos con la feria de artesanos, bares y restaurant a la orilla del riacho, avanzando por esta extensísima costanera pasamos por la zona de los clubes náuticos y de pesca de Baradero los que también cuentan con dársenas y bajadas de embarcaciones. Dejamos atrás el asfalto y continuamos por la costanera en camino de tierra ya en un sector donde podemos encontrar algunos bancos y árboles cada tanto, aunque el pasto a la orilla del riacho se encuentra corto y mantenido. Es decir, si bien aquí comienza también una de las buenas zonas de pesca, es recomendable llevarse todo lo necesario, fundamentalmente no olvidarse algo con que hacerse de una buena sombra y una conservadora con hielo y bebidas frías. Las ofertas de pesca en esta temporada pasan por bogas, bagres, tarariras, alguna carpa y por el atardecer y las noches la presencia de algún cachorro de surubí siempre está presente. Agradezco a Camping El Encuentro y Balneario Municipal de Baradero por la atención y cordialidad recibida. Pileta artificial del Balneario municipal de Baradero.





Balneario municipal de Baradero.





Camping el Encuentro a orillas del riacho Baradero. VIDEO: