Principio de incendio en Las Acacias

El fuego se inició en el comedor y fue controlado rápidamente por los Bomberos. No hubo lesionados. Anoche, pasadas las 21, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron a un domicilio sobre la avenida Rivadavia y Del Mármol, donde en una casa levantada en el terreno del fondo, se había declarado un principio de incendio. Por razones que se desconocen, el fuego se inició en el comedor y fue controlado rápidamente por los servidores públicos quienes fueron asistidos por personal de Comando Patrulla y brigadistas de Defensa Civil. Según se explicó, no había nadie en la vivienda cuando se declaró el siniestro, por lo que no hubo que lamentar lesionados.

Además de Bomberos, en el lugar se presentó Comando Patrulla y Defensa Civil.

#Ahora incendio de vivienda en Las Acacias. Rivadavia y Mármol. Una casa ubicada en el fondo del terreno, se incendió la parte del comedor. Se desconocen las causas. Bomberos móviles 36 y 41. Dos móviles de Comando , Defensa Civil. pic.twitter.com/vQN8tl05QF — Daniel Trila (@dantrila) January 21, 2022