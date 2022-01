El zurdo Joaquín Rikemberg, de 23 años, se suma a préstamo al Violeta. Su pase pertenece a Belgrano de Córdoba, pero en la última temporada jugó el Torneo Federal A en Ferro Carril Oeste de General Pico. A finales de la semana pasada, el entrenador Marcelo Franchini esperaba por cuatro refuerzos más para "comenzar a cerrar el plantel" de Villa Dálmine que afrontará el Campeonato 2022 de la Primera Nacional. Aguardaba por un arquero, un lateral izquierdo, un volante interno y un centrodelantero. Dos de esos objetivos ya fueron resueltos: se incorporó el experimentado arquero Germán Montoya y también el lateral izquierdo Lucas Amud. Y como no hay dos sin tres, hoy se oficializará también el arribo de Joaquín Rikemberg, mediocampista de características ofensivas que podría ser una alternativa para jugar como volante interno. Rikemberg tiene 23 años y su pase pertenece a Belgrano de Córdoba, donde debutó en Primera División en diciembre de 2016 frente a Rosario Central. El Pirata le hizo contrato profesional, pero no volvió a sumar minutos y en el año 2019 fue cedido a préstamo a Villa Mitre de Bahía Blanca, equipo que participa del Torneo Federal A. Y desde esa categoría llega al Violeta, dado que en la última temporada jugó en Ferro Carril Oeste de General Pico (La Pampa). Con pasado en la Preselección Argentina Sub 20 (fue citado por Fernando "Bocha" Batista), Rikemberg es un jugador ofensivo zurdo, de buen manejo del balón y con capacidad para asociarse con sus compañeros para generar juego. Por ello, se espera que compita por un lugar con Ezequiel D´Angelo y Valentín Umeres, dos futbolistas de características similares. Hasta el momento, Villa Dálmine ha confirmado 13 incorporaciones: los arqueros Germán Montoya y Alan Sosa; los defensores Agustín Alberione, Federico Mazur, Facundo Gómez, Fernando Moreyra, Gabriel Pusula, Diego Martínez y Lucas Amud; los mediocampistas Brian Camisassa y Rafael Sangiovani; y los atacantes Nicolás González y Juan Pablo Zárate. El plantel se completa con otros 12 jugadores que tienen contrato profesional vigente con el club: el arquero Francisco Salerno, el defensor Agustín Solveyra, los mediocampistas Emiliano Agüero, Laureano Tello, Ezequiel D´Angelo, Franco Costantino, Gino Olguin, Valentín Albano y Valentín Umeres y los atacantes Lautaro Díaz, Francisco Nouet y Juan Cruz Franzoni. Por lo pronto, los futbolistas realizarán hoy su último entrenamiento antes de disputar su primer amistoso de esta pretemporada, ya que mañana se medirá frente a Estudiantes de Río Cuarto.



RIKEMBERG FIRMÓ CONTRATO PROFESIONAL A LOS 17 AÑOS EN BELGRANO Y POCOS DÍAS DESPUÉS DEBUTÓ EN PRIMERA FRENTE A ROSARIO CENTRAL.

#FutbolProfesional el volante ofensivo Joaquin Rikemberg es nueva incorporación para el Torneo 2022 de la Primera Nacional. De último paso por Ferro de Gral. Pico (Federal A), viene de Belgrano de Córdoba a prestamo hasta diciembre de 2022.



