Lesionada al cruzar la calle

El martes por la mañana, un BMW tocó con uno de los espejos retrovisores a una joven que cruzaba a pie por Cabrera y Balcarce, provocándole golpes y escoriaciones. En el lugar se presentó una ambulancia del SAME y las actuaciones estuvieron a cargo efectivos del Comando Patrulla.

#Ahora accidente de auto y peatón. Ocurrió en Cándido Cabrera y Balcarce. El conductor del BMW no vio a la jóven que cruzaba, la chocó con el espejo provocando la caída, con una lesión en la rodilla y politraumatismos fue trasladada por SAME 2. Presente CP zona 3 pic.twitter.com/19OsY9dpcl — Daniel Trila (@dantrila) January 18, 2022