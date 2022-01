P U B L I C



CON SUPERÁVIT La balanza comercial de la Argentina registró un superávit de USD14.750 millones en 2021, lo que representa un incremento de 17% interanual, impulsado en gran medida por un aumento del precio de los cereales que estuvo por encima de las proyecciones previas. Este ingreso de dólares fue una de las herramientas que le permitió al gobierno intervenir en el marcado de cambios y evitar una mayor aumento del precio del dólar. Las exportaciones alcanzaron a USD77.934 millones, con un aumento de 42% contra 2020, año de paralización internacional por la pandemia. En tanto, las importaciones subieron 49,2% hasta USD63.184 millones. Si bien 2021 tuvo el impulso adicional del alza del precio de los commodities, el superávit estuvo 7,7% por debajo de los USD15.990 millones que se obtuvieron en 2019.



UNA SEMANA MÁS Pese a que la idea inicial era convocar a sesiones extraordinarias primero en la semana del 17 de enero y luego el 24 de enero, el Poder Ejecutivo resolvió postergar la citación al martes 1 de febrero. Esto no significa que ese mismo día el Congreso volverá a funcionar a pleno con todas sus comisiones funcionando, pero al menos los legisladores tendrán que estar disponibles para trabajar desde ese mismo día en Buenos Aires. "El temario aún no está cerrado", señalaron fuentes parlamentarias. No obstante, sería a grandes rasgos el mismo borrador del que se venía hablando, con el Consenso Fiscal 2022 que firmó el presidente Alberto Fernández junto a todos los gobernadores (a excepción del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta) a la cabecera. Dicho proyecto faculta a las provincias a modificar impuestos a la alza o a la baja en la medida en que necesiten readecuar su estructura recaudatoria. El otro proyecto de relieve que ingresaría es la reforma del Consejo de la Magistratura, debido al fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la ley sancionada en 2006 que regula el funcionamiento del organismo encargado de seleccionar a los jueces. PRIMER CASO Ayer por la mañana se confirmó el primer caso de Flurona en el país y el paciente es un nene de 3 años que vive en Santa Fe. En estos momentos se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital de Niños "Dr. Orlando Alassia" por un cuadro de epilepsia. Durante la internación se le detectó la coinfección Flurona, es decir que el menor tiene coronavirus y la influencia al mismo tiempo. Desde el Hospital indicaron que la familia del paciente no sabía que el nene tenía Covid-19, pero tras realizarle diversos estudios comprobaron la presencia de ambos. "Se trata del primer caso en el hospital y en el país, pero es un hallazgo ya que no a todos se les realiza el ´panel viral´ para constatar", señalan desde el hospital. El doctor González Carrillo indicó que el menor ingresó por un ataque de epilepsia con antecedentes y por eso fue ingresado al sector de terapia intensiva para realizarle diversos estudios y ahí se confirmó la presencia de Flurona. TÓRTOLOS DENUNCIADOS La diputada de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña denunció penalmente a la titular del PAMI, Luana Volnovich, y a su subdirector, Martín Rodríguez, en el marco de la polémica por el viaje que realizaron ambos a una isla del Caribe mexicano. Ocaña acusó a los dos funcionarios de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, entre otros cargos, y la denuncia recayó en el juzgado de Luis Rodríguez. La denuncia se da en momentos en que el Gobierno busca dar por cerrado el escándalo surgido de la fotografía que se difundió días atrás, donde se ve a Volnovich y Rodríguez juntos en un bar de la isla de Holbox.